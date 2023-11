CCXP 23: Zack Snyder e elenco de Rebel Moon virão a São Paulo em dezembro

Com o fim da greve dos atores, a CCXP 23 já começou a anunciar os talentos que virão ao São Paulo Expo neste ano. E um deles fará sua primeiríssima participação no evento: o diretor Zack Snyder e a produtora Deborah Snyder estarão na convenção, ao lado dos atores Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Staz Nair e E. Duffy.

Snyder foi diretor de grandes sucessos do cinema, tais como "300" (2007), "Watchman" (2009), "A Lenda dos Guardiões" (2010), "Liga da Justiça" (2021), entre outros. Também foi produtor e escritor de "Mulher Maravilha" (2017), "Aquamen" (2018) e "Mulher-Maravilha 1984" (2020).

Tanto o diretor quanto os atores participarão de um painel único para o lançamento da nova aventura épica de Snyder, a primeira parte do filme "Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo", produzido para a Netflix.

Experiências imersivas

Para além do painel, os fãs poderão desvendar e vivenciar o novo filme de Snyder por meio de experiências imersivas todos os dias da CCXP23, com réplicas hiperrealistas do filme. Haverá um espaço com o mesmo ambiente da lua Veldt, que é ponto de partida da trama, assim como outros locais já apresentados no trailer do filme, como o bar de Providence.

No estande dedicado ao longa-metragem, será possível interagir com criaturas e personagens do filme; conhecer uma das naves da saga; ver os figurinos originais da produção e ganhar brindes exclusivos.

Você dentro de um trailer da Netflix

Pela primeira vez na história da CCXP, a Netflix também vai levar os fãs para dentro do trailer do filme por meio de uma tecnologia desenvolvida especialmente para a ação. A experiência será similar à vivida pelos atores no próprio set de filmagem, e o resultado é um trailer personalizado com o fã como a mais nova estrela de Rebel Moon (e de Zack Snyder).

O que é 'Rebel Moon', o mais novo filme de Zack Snyder?

O portfólio de filmes nos quais Snyder foi ou diretor, ou produtor ou escritor é extenso (e inclui imensos sucessos de bilheteria). Mas havia um filme em sua mente que ainda não tinha saído do papel: "Rebel Moon". Zack Snyder levou 20 anos para criar toda a mitologia e o universo do filme, com novos planetas, luas, línguas, criaturas e heróis.

A história fala sobre uma colônia pacífica, localizada à beira da galáxia, que é ameaçada pelos exércitos de um tirano chamado Balisarius. Os civis da colônia, localizada em uma lua, enviam uma jovem em busca de guerreiros de planetas próximos para ajudá-los a desafiar o tirano, em uma revolução rebelde.

O filme será dividido em duas partes, com estreia da primeira no dia 22 de dezembro de 2023, e da segunda em 19 de abril de 2024, na Netflix.

Quando será o painel de Zack Snyder na CCXP?

O painel está confirmado para sexta-feira, 01 de dezembro, às 18h, no Palco Thunder, o maior da CCXP 23.

Como comprar o ingresso para a CCXP?

A edição de 2023 da CCXP traz uma nova regra para o ingresso social, que é conhecido por ser o mais democrático e com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam.

Neste ano o festival adotou o formato de doação de valor no ato da compra. Com apenas R$ 10,00 (quantia já acrescida ao preço final), o público contará com descontos que podem variar de 37% a 43% em relação ao valor da inteira.

Todo valor arrecadado será direcionado para ações de combate à fome, por meio de uma instituição parceira do evento, que será anunciada em breve. As pessoas que comprarem as outras modalidades de ingresso (meia-entrada e inteira) também poderão realizar doação voluntária no ato da compra. Todos os ingressos possuem disponibilidade limitada.

Que dia começa a CCXP 2023?

A feira começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro de 2023. Como nos demais anos, a CCXP acontece no São Paulo Expo.

Quem são os atores da CCXP 2023 já anunciados?

Em coletiva de imprensa especial, a CCXP anunciou dois atores que estarão no Palco Thunder (0 maior da feira): Tyler Hoechlin, que interpretou o Super-homem em algumas das séries da DC, e Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden.

Ao longo do ano, a convenção também já anunciou a presença de Anthony Daniels (C3P0), Lana Parrilha (Once Upon a Time) e Mark Williams (Harry Potter).

No Artist's Valley, patrocinado pela BIS nesse ano, também foram anunciados cinco nomes: Pepe Larraz, Rafael Grampá, Fabiane Langona, Joshua Cassara, Juni Ba, Eduardo Risso, entre outros.

Os próximos nomes ainda serão anunciados até o início de dezembro.