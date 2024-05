Cascão, da Turma da Mônica, entra na água para incentivar doações ao RS

A tragédia no Rio Grande do Sul segue, dia após dia, computando novos óbitos e perdas irreparáveis. Só nesta terça-feira, 7, o último boletim da Defesa Civil do estado relatou que 90 pessoas morreram e mais de 130 estão desaparecidas. ONGs, empresas e celebridades tem se voluntariado para fornecer ajuda às família do Sul. Uma delas, simbolicamente, foi o Cascão, personagem da Turma da Mônica.

Criado por Maurício de Souza, Cascão é conhecido por ter medo de água. A única vez que foi desenhado entrando por livre e espontânea vontade dentro d'água foi em 1983, também para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul naquela época. Agora, o personagem foi desenhado para cumprir o mesmo propósito: incentivar a ajuda.

Nesta terça-feira, o perfil oficial da Turma da Mônica divulgou o desenho colorido nas redes sociais. "Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda e até o Cascão sabe disso. Juntos, pelo Rio Grande do Sul!", diz a publicação.

Na imagem seguinte, a empresa fornece uma chave de Pix para doações às famílias do estado. “Hoje o Cascão volta à água para ajudar novamente”.

Como ajudar as famílias no Rio Grande do Sul?

Pix do Governo

Empresas e pessoas físicas podem ajudar o estado por meio de transferência de dinheiro via PIX, diretamente para a conta oficial do governo.

Doações nacionais

Chave PIX: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul

Zona do Euro

Banco Standard Chartered

Bank Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Zona do Dólar

Banco Standard Chartered

Bank New York

Swift: SCBLUS33

Conta: 3544032986001

Para ambos os casos, é preciso informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura da Capital disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais.

92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Associação do Ministério Público do RS

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) está reunindo forças para comprar mantimentos para as vítimas.

Chave pix: 87027595000157 (CNPJ)

Banco: Sicredi

Comunitas

A organização criou um fundo de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul após a forte chuva que atingiu o Estado. O "Reconstrua RS" será modelado por meio de uma gestão compartilhada, comitês de atuação e execução privada e com ações prioritárias, entre elas a reorganização das escolas para o retorno das aulas.

Doações para ações de reestruturação: CNPJ 03.983.242/0001-30

Banco do Brasil - 001

Agência 1195-9

Conta Corrente 600.650-7

Para mais informações, contato pode ser feito via reestruturars@comunitas.org.br

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.

Site: http://www.doealimentos.com.br

PIX: CNPJ - 04.580.781/0001-91

Conta corrente: Banco Santander

Agência: 1001

Conta: 13.000.284-4

Coleta de itens

A CVC está disponibilizando as mais de mil lojas em todo o Brasil para coleta de doações. Após arrecadação, a distribuição será feita por meio de uma parceria com a Azul, Gol Jamef Logística e Latam.

A CVC informa que os interessados em participar podem realizar a entrega de itens nas lojas da operadora de turismo de amanhã, 6, até domingo, dia 12 de maio. Os itens aceitos são: roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas.

Catástrofe no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, às 9h desta terça-feira, 7, o balanço atualizado do número de mortos pelos temporais que atingem o estado. Segundo o último levantamento, 90 pessoas morreram por consequência das fortes chuvas que se alastram no estado. Outros quatro óbitos estão em investigação.

Pelo menos 132 pessoas seguem desaparecidas e 361 pessoas estão feridas. Ao todo, mais de 1,3 milhão de pessoas de 388 municípios foram afetadas.

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de segunda-feira, 6, o projeto de decreto legislativo (PDL) 236/2024 enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul (RS) até 31 de dezembro de 2024. Ainda hoje, o Senado também deve aprovar o decreto.

Com essa medida, os limites e prazos estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal poderão ser temporariamente suspensos, agilizando o repasse de recursos federais para o estado, que enfrenta a sua pior crise climática devido às enchentes. Além disso, os recursos destinados a essa finalidade não estarão sujeitos às restrições de empenho.