Chuvas no RS: sobe para 90 número de mortos e 132 desaparecidos, diz balanço da Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, às 9h desta terça-feira, 7, o balanço atualizado do número de mortos pelos temporais que atingem o estado. Segundo o último levantamento, 90 pessoas morreram por consequência das fortes chuvas que se alastram no estado. Outros 4 óbitos estão em investigação. Ao menos 132 pessoas seguem desaparecidas e 361 pessoas estão feridas. Ao todo, mais de 1,3 milhão de pessoas de 388 municípios foram afetadas.

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de segunda-feira, 6, o projeto de decreto legislativo (PDL) 236/2024 enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul (RS) até 31 de dezembro de 2024. Ainda hoje, o Senado também deve aprovar o decreto.

Com essa medida, os limites e prazos estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal poderão ser temporariamente suspensos, agilizando o repasse de recursos federais para o estado, que enfrenta a sua pior crise climática devido às enchentes. Além disso, os recursos destinados a essa finalidade não estarão sujeitos às restrições de empenho.

Veja o balanço

Municípios afetados: 388

Pessoas em abrigos: 48.147

Desalojados: 155.741

Afetados: 1.367.506

Feridos: 361

Desaparecidos: 132

Óbitos: 90

Óbitos em investigação (4)*

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (1)

*Está sendo apurado se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos.

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever e receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta que, em caso de emergências, morador telefone para o Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) ou para a própria Defesa Civil (199). Além disso, o órgão alerta para que o mortador: