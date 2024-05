Quer ajudar o Rio Grande do Sul? Saiba como ser um voluntário ou doador com essas instituições

Não se sabe a origem certa do trabalho voluntário, mas fato que esse papel aparece sempre em momentos de crise com uma única missão: ajudar o próximo.

Para quem não tem condições de doar seu tempo e conhecimento, existe a opção de ser um doador financeiro, e a população do Rio Grande do Sul está precisando de todos os tipos de doação para passar pela pior enchente da sua história.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil gaúcha na noite desta segunda-feira, 6, mostra que já são mais de 85 mortos em todo o estado, 134 desaparecidos e 339 feridos. Ao todo, a Defesa Civil aponta que 385 municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos pelas enchentes e chuvas e mais de 1.178.226 pessoas afetadas.

Como ser um voluntário no RS?

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul lançou um formulário para voluntários que desejam atuar em tarefas de organização, seleção e triagem das doações de ajuda humanitária.

Instituições, empresas e ou grupos interessados no voluntariado também podem preencher o cadastro no link: https://casamilitar-rs.com.br/voluntariado/.

Lista de instituições que estão apoiando o RS

Para quem deseja fazer uma doação para ajudar pessoas e animais no Rio Grande do Sul, vejam algumas ONGs que estão atuando na região.

Ação da Cidadania

A ONG criada em 1993 pelo Betinho mobilizou a sociedade para a missão de tirar 32 milhões de pessoas da fome e criou um conta especial para ajudar a população do Rio Grande do Sul.

Para mais informações sobre a ONG, acesse o site: https://www.acaodacidadania.org.br/

Correios

As agências dos Correios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraná e no Distrito Federal, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, estão recebendo doações para as vítimas das chuvas que atingem o estado gaúcho. A estatal irá coletar e transportar gratuitamente os donativos – não haverá nenhum custo aos doadores.

São aceitos alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama, mesa e banho e ração para pets.

Para saber mais sobre a iniciativa, ligue para: 0800 725 0100

Cufa + Instituto Gol

A Central Única das Favelas (CUFA), em parceria com o Instituto Gol, está liderando uma mobilização solidária para auxiliar as vítimas da enchente, concentrando esforços na arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, remédios água, roupas, calçados e cobertores.

As contribuições podem ser realizadas em sedes da CUFA e:

Postos de entregas da GOLLOG: https://www.gollog.com.br/atendimento/lojas-gollog

https://www.gollog.com.br/atendimento/lojas-gollog Doações pelo PIX: doacoes@cufa.org.br

Para saber mais sobre a Cufa acesse o site: https://cufa.org.br/quem-somos/

Gerando Falcões + Instituto Ascendente Mentes

O ONG Gerando Falcões, do Edu Lyra, está apoiando o Instituto Ascendente Mentes, ONG localizada no Rio Grande do Sul.

A sede do Instituto é um ponto de coleta. A doação poderá ser feita de segunda à sexta, das 9h às 18h. São aceitos alimentos e/ou sextas básicas, itens de higiene pessoal, cobertores, roupas de cama e agasalhos.

A doação poderá ser feita de segunda à sexta, das 9h às 18h. São aceitos alimentos e/ou sextas básicas, itens de higiene pessoal, cobertores, roupas de cama e agasalhos. Também estão aceitando doações via PIX: 39.974.512/0001-94

Para saber mais sobre a Gerando Falcões, acesse: https://gerandofalcoes.com/

Para saber mais sobre o Instituto Ascendente Mentes, acesse: https://www.ascendendomentes.org.br/

GRAD Brasil

Desde 2011 a ONG GRAD Brasil tem como missão resgatar animais em locais de desastres. Já somam mais de 60 operações realizadas e mais de 14.500 animais resgatados.

Para resgatar os animais no Rio Grande do Sul, o GRAD está atuando junto a SEMA – Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado.

Para ajudar os animais que estão no estado gaúcho, a ONG indica o seguinte site: https://linktr.ee/gradbrasil

Para saber mais sobre a Grad Brasil, acesse: https://gradbrasil.org.br/

Veja alguns animais que já foram resgatados: