Bruno Mars muda data de shows em duas capitais e fará duas novas apresentações; veja novas datas

Bruninho is coming back to Brazil, e agora em novas datas. Depois da confusão com os shows no Rio de Janeiro, que cairiam às vésperas das eleições municipais, o popstar resolveu mudar a data da apresentação na capital fluminense e anunciou novos shows em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.

Em Brasília, as duas apresentações passaram para os dias 26 e 27 de outubro, já com ingressos esgotados. No Rio de Janeiro, o cantor se apresenta nos dias 16, 19 (reagendamento) e 20 de outubro. A Live Nation divulgou que os ingressos que já foram comprados valem para as novas datas e quem não conseguir comparecer terá o valor pago reembolsado pela ticketmaster.

Agora, Bruno Mars fará 15 apresentações em cinco estados, esticando a turnê anunciada anteriormente. As novas datas foram anunciadas pela Live Nation nesta sexta-feira, 17.

Veja as datas dos shows do Bruno Mars no Brasil:

São Paulo

4 de outubro: São Paulo (novo show)

São Paulo 5 de outubro: São Paulo (novo show)

8 de outubro: São Paulo (esgotado)

9 de outubro: São Paulo (esgotado)

12 de outubro: São Paulo (esgotado)

13 de outubro: São Paulo (esgotado)

Rio de Janeiro

16 de outubro: Rio de Janeiro (novo show)

19 de outubro: Rio de Janeiro ( reagendado , esgotado)

, esgotado) 20 de outubro: Rio de Janeiro (novo show)

Minas Gerais

5 de novembro: Belo Horizonte (novo show)

Distrito Federal

26 de outubro: Brasília ( reagendado , esgotado)

, esgotado) 27 de outubro: Brasília (reagendado, esgotado)

Paraná

31 de outubro: Curitiba (novo show)

1º de novembro: Curitiba (novo show)

Quando abre a venda geral para os show do Bruno Mars?

Para todas as cidades, as venda geral das novas apresentações acontece no dia 22 de maio. Estarão disponíveis ingressos para São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). É possível comprar ingressos pelo site oficial da ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars ?

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (16 e 20 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo - MorumBis (4 e 5 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Curitiba - Estádio Couto Pereira (31 de outubro e 1º de novembro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Cadeira Social Superior — R$ 445 (meia) a R$ 890 (inteira)

(meia) a R$ (inteira) Cadeira Social Inferior — R$ 410 (meia) a R$ 820 (inteira)

(meia) a R$ (inteira) Cadeira Maua — R$ 445 (meia) a R$ 890 (inteira)

(meia) a R$ (inteira) Arquibancada — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Belo Horizonte - Estádio do Mineirão (5 de novembro)