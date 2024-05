C6 Fest: confira o line-up atualizado do evento

A segunda edição do C6 Fest acontece nos dias 17, 18 e 19 de maio dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Bandas como Pavement, Black Pumas e Cat Power passarão pelo auditório do parque. Além das três bandas mencionadas, o festival contará com line-up composto por Daniel Caesar, Noah Cyrus e Ayra Starr. Artistas nacionais, como Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li, também se apresentam no Baile Cassiano, show especial que celebra a carreira do cantor paraibano.

Veja programação completa do C6 Festival

Dia 17/5

Auditório Ibirapuera

19h30 - Jakob Bro ‘Uma Elmo’



20h30 - Jihye Lee Orchestra



22h - Charles Lloyd Quartet



23h - Daniel Santiago & Pedro Martins

Dia 18/5

Arena Heineken

15h30 - CimaFunk

17h - Ayra Starr

18h30 - RAYE

20h - Black Pumas

Tenda Metlife

16h30 - Jaloo part. Gaby Amarantos



17h50 - Romy

19h20 - Soft Cell

20h50 - 2manydjs (Live)

Pacubra

16h -DJP8

19h - Pista Quente



23h - Fausto Fawcett



00h - Valentina Luz

Dia 19/5

Arena Heineken

16h - Paris Texas

17h30 - Baile Cassiano: Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li

18h50 - Young Fathers

20h20 - Daniel Caesar

Tenda Metlife

14h - Jair Naves

15h15 - Squid

16h35 - Noah Cyrus

18h05 - at Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert

19h35 - Pavement

Pacubra