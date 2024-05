Andrea Bocelli faz 'pocket show' no Rio com pacotes de R$ 50 mil a R$ 140 mil; veja mais detalhes

Quem gosta de canções românticas certamente conhece as obras do tenor italiano Andrea Bocelli. Neste final de semana, os fãs brasileiros terão a oportunidade de apreciar uma apresentação especial do artista, que faz parte da turnê de celebração dos seus 30 anos de carreira.

Bocelli se apresenta neste domingo, 19, no hotel de luxo Fairmont, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A performance será feita no formato pocket show (apresentação com número menor de público).

Embora o espetáculo seja protagonizado pelo renomado cantor, o que despertou a curiosidade do público foram os altos valores dos pacotes para assistir à apresentação.

Quando custam os ingressos para o show de Andrea Bocelli?

Os interessados no espetáculo precisam desembolsar entre R$ 50 mil e R$ 140 mil. Por outro lado, a apresentação será exclusiva ao público que se hospedar no local entre os dias 18 e 20 de maio.

O pacote para o fim de semana inclui café da manhã, almoço, jantar e um coquetel antes da apresentação, que ocorrerá às margens da piscina de borda infinita, com vista para a Praia de Copacabana.

Os assentos serão definifos de acordo com a categoria do pacote de hospedagem escolhido. O pacote mais caro, que custa R$ 140 mil, oferece quartos de 189 m², com varanda com vista para o mar, quarto, sala de estar e sala de jantar. Para adicionar uma diária extra, o custo é de R$ 10 mil.

Atrações

Destinado a um público estimado de 500 pessoas, o show de Andrea Bocelli contará com a participação de seu filho Matteo Bocelli, da violinista americana Caroline Campbell e do maestro e pianista Carlo Bernini.

Na sua turnê pelo Brasil, o tenor italiano também passará por outras três cidades brasileiras. Ele também se apresentará: no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira; na Arena Mané Garrincha, em Brasília, na terça-feira, 21; no Allianz Parque, em São Paulo, nas noites de 25 e 26 de maio.

Quais músicas Andrea Bocelli deve cantar em sua turnê ?

Antes de desembarcar no Brasil, Bocelli fez apresentações no Qatar e na Espanha, com um repertório que incluiu 22 canções, destacando-se a mais querida entre os fãs: "Con te partirò".

'La donna è mobile' 'La mia letizia infondere' 'Meine Lippen, sie küssen so heiß' 'Si, fui soldato' 'Vicino a te' 'Csárdás' 'O soave fanciulla' 'Libiamo ne' lieti calici' 'Funiculì, funiculà' 'Mamma' 'O surdato 'nnammurato' 'Amapola' 'En Aranjuez con tu amor' 'Granada' 'Davy Jones & He's a Pirate' 'Melodramma' 'All by Myself' 'Vivo per lei' 'Canto della terra' 'Con te partirò' 'Bésame mucho' 'Nessun dorma'

Tragédia no Rio Grande do Sul

Neste semana, o hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana anunciou que parte do valor arrecadado com o show de Andrea Bocelli será revertido para ajudar vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul (RS).

A iniciativa será feita por meio da parceria entre o hotel e a ONG RioSolidario, com sede no Rio.