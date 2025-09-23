Casamento às Cegas: quando saem os próximos epsódios do reality?

-
1/15
Leonardo Vicentini - 50 anos
Dentista - Indaiatuba (SP)
Nascido em Belo Horizonte (MG), foi casado duas vezes e tem três filhos. Sua filha mais velha tem 30 anos. Está atrás de uma mulher que não seja ciumenta.
-
2/15
Marcelo Ivanaskas - 55 anos
Engenheiro e Administrador de Obras - São Paulo (SP)
Solteiro há cinco anos, tem um filho e três enteados que considera como filhos também. É avô. Procura alguém parecido com ele, já que não acredita que “os opostos se atraem
-
3/15
Gustavo Cardoso - 54 anos
Terapeuta Corporal - São Paulo (SP)
Nascido e criado em São Paulo, Gustavo cresceu em um orfanato até seus 19 anos. Faixa preta de caratê, já competiu internacionalmente. Tem uma filha de 16 anos. Busca uma mulher segura e bem resolvida emocionalmente.
-
4/15
Mario Sérgio - 67 anos
Publicitário - São José dos Campos (SP)
Nascido na capital paulista, Mario é pai de um filho de 15 anos. Apaixonado por música, adora tocar guitarra e violão. Busca uma mulher segura, pois diz que só assim consegue confiar na pessoa.
-
5/15
Mario Roberto - 50 anos
Empresário - São Paulo (SP)
Natural de Barretos (SP), mora na capital desde 2000. Tem duas filhas, administra uma academia de luta, é capoeirista e trabalha no Carnaval. Está atrás de uma mulher que transborde sentimentos.
-
6/15
Judicael Renouard - 54 anos
Administrador de Empresas - São Paulo (SP)
Nascido em Le Mans, na França, foi casado por 22 anos com uma brasileira, com quem teve dois filhos. Adora pedalar e fazer trekking. Está procurando um relacionamento que não caia na rotina de casal.
-
7/15
Fábio Santos - 53 anos
Advogado - São Paulo (SP)
Pai de três filhos e avô de uma criança de 3 anos, Fábio gosta de dançar, fumar charutos e de apreciar um bom vinho. Busca um relacionamento sem desconfianças, em que os dois sejam livres.
-
8/15
Wagner da Silva - 58 anos
Designer de Impressão 3D - São Paulo (SP)
Foi casado duas vezes e está solteiro há um ano. Pai de três filhos, mora com a mãe para ajudá-la no dia a dia. Procura uma companheira que entenda que sua mãe é prioridade no momento.
-
9/15
Rivo Abreu - 67 anos
Gestor de Câmbio - São Paulo (SP)
Carioca da gema, Rivo tem uma filha adulta que mora em Paris, França. Praticante de crossfit e frequentador de festivais de música, foi casado três vezes e está solteiro há seis anos. Procura uma companheira animada igual a ele.
-
10/15
Ricardo Zanardo - 53 anos
Empresário do ramo de cosméticos - São Paulo (SP)
Nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e viveu em diversos países até se estabelecer em São Paulo. Pai de uma filha de 14 anos, é colecionador de perfumes e adora o mar. Sonha em encontrar um amor para o acompanhar em suas aventuras.
-
11/15
Claudio Hott - 53 anos
Consultor Financeiro - São Paulo (SP)
Nascido em Volta Redonda (RJ), morava em São José dos Campos, mas se mudou para a capital paulista para ficar mais próximo do filho de 10 anos. Ama viajar e beber um bom vinho. Está atrás de uma companheira alto astral para curtir a vida ao máximo com ele.
-
12/15
Samuel Freiria - 51 anos
Artista Visual - Franca (SP)
É artista plástico e tatuador. Tem três filhas, com três mulheres diferentes. Está solteiro há cinco anos e em busca de um novo amor. Como ele mesmo diz, para ser sua companheira, tem que ter um “borogodó” a mais.
-
13/15
Jobert Costa – 55 anos
Publicitário – Salto (SP)
Nascido na capital paulista, mas morando no interior, em Salto, Jobert foi casado duas vezes. Tem duas filhas e uma netinha. Adora andar de bike e cuidar do jardim de sua casa. Está atrás de alguém leve para viver ao seu lado.
-
14/15
Edmilson Assis - 65 anos
Produtor de Eventos - São Paulo (SP)
Nascido na capital do Rio de Janeiro, mas morando atualmente na cidade de São Paulo, Edmilson tem dois filhos, da mesma idade, com duas mulheres diferentes. É apaixonado pela vida e pelas artes. Busca se casar formalmente pela primeira vez na vida.
-
15/15
Geraldo Duarte - 57 anos
Motorista de Aplicativo - São Paulo (SP)
Paulistano, Geraldo não tem filhos e mora sozinho. É católico e tem três irmãos. Ele procura uma companheira que seja calma.
