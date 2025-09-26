Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

O Prime Video retorna essa semana com a segunda temporada de GenV, spinoff de The Boys. A série narra a história de jovens super-heróis, estudantes Universidade Godolkin — administrada pela Vought International —, que coloca à prova os limites físicos, sexuais e morais de cada um deles para uma vaga como um "super" na empresa. Os três primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma.

Na Mubi, chega o filme Bird (2024), escrito e dirigido por Andrea Arnold, vencedora do Oscar de melhor curta-metragem por Wasp (2003). O longa foi destaque na 77ª edição do Festival de Cannes, na corrida pela Palma de Ouro, e venceu o Prêmio da Cidadania.

A Netflix traz ao catálogo The House of Guinness, feita pelo mesmo criador de Peaky Blinders, conta a história de sucessão da empresa por trás da cerveja mais famosa do mundo. A série se passa no século XIX, em Dublin e Nova York, logo após a morte de Benjamin Guinness.

Na HBO Max, a semana trouxe a estreia de The Paper, spinoff da aclamada série de comédia The Office. A série foca na situação caótica de um jornal tradicional à beira da falência. O editor, decidido a salvá-lo, lida com uma equipe incapaz de publicar uma notícia sem causar um escândalo.

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

Bird (Mubi)

Vencedor do Prêmio da Cidadania no 77º Festival de Cinema de Cannes, o filme conta a história de Bailey, de 12 anos. Ela vive com o irmão e o pai, Bug, que os cria sozinho em uma ocupação no norte de Kent. Com o pai sempre ausente e às portas da puberdade, ela começa a buscar atenção e aventura fora de casa.

O longa é escrito e dirigido por Andrea Arnold, vencedora do Oscar de melhor curta-metragem por Wasp (2003). Tem no elenco Nikia Adams, Barry Keoghan, Franz Rogowski, entre outros.

The Paper (HBO Max)

Os fãs da sitcom The Office receberam esta semana um spinoff da série adaptado para os dias atuais. No lugar da icônica Dunder Mifflin, agora a equipe de documentaristas encontra em The Paper a história da Enervate, que entre outros produtos de papel, tem uma redação jornalística.

O problema é que o jornalismo está em crise com os modelos atuais e o jornal, em decadência. Um editor, no entanto, está decidido a salvá-lo, mesmo diante de uma equipe incapaz de publicar uma notícia sem causar um escândalo.

O elenco conta com Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei e traz de volta Oscar Nunez, ator da série americana original.

Código Preto (Prime Video)

Para quem é fã de filmes de ação, Código Preto (2025) conta a história da esposa do agente George Woodhouse, suspeita de trair a nação. Ele então precisa enfrentar um teste definitivo: lealdade ao seu casamento ou ao seu país.

O filme foi escrito e dirigido por Steven Soderbergh (Onze Homens e Um Segredo) e conta com elenco composto por Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomi Harris e Pierce Brosnan.

House of Guinness (Netflix)

Feita pelo mesmo criador de Peaky Blinders, The House of Guinness conta a história de sucessão da empresa por trás da cerveja mais famosa do mundo. A série se passa no século XIX, em Dublin e Nova York, logo após a morte de Benjamin Guinness, e explora a vida de seus quatro herdeiros: Arthur, Edward, Anne e Ben diante do legado do pai.

A produção tem elenco composto por Niamh McCormack, Anthony Boyle, Louis Partridge, Michael McElhatton, entre outros.

Slow Horses - 5ª temporada (Apple TV)

De volta para a quinta temporada, Slow Horses segue como um dos títulos mais indicados a prêmios do catálogo da Apple TV. A série conta a história de uma equipe disfuncional de agentes da MI5, e seu chefe arrogante, navegam os mistérios e ilusões do mundo da espionagem para proteger a Inglaterra de forças sinistras.

Na nova temporada, há uma desconfiança geral quando Roddy Ho conquista uma nova namorada, ao mesmo tempo que eventos bizarros ocorrem pela cidade. Cabe aos Slow Horses descobrir a conexão entre as coisas.

Para ver no cinema: Uma Batalha Após a Outra

Um dos grandes mestres do cinema, Paul Thomas Anderson (Sangue Negro, Magnólia) retorna às telonas, agora com Leonardo DiCaprio, Benício Del Toro e Sean Penn.

Na mira da estatueta de Melhor Filme no Oscar de 2026, o filme conta a história de um ex-membro de um grupo de revolucionários para encontrar sua filha, após se envolver em uma situação perigosa com o governo dos Estados Unidos.