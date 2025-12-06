Casa de 'Esqueceram de Mim' passa por reforma e ganha interior moderno

A casa usada nas gravações do filme Esqueceram de Mim (1990), localizada em Winnetka, Illinois, recebeu uma reformulação completa em seu interior. O imóvel, conhecido pelas cores quentes e pela estética típica dos subúrbios norte-americanos da época, agora apresenta um projeto contemporâneo, com ambientes amplos, paredes claras e acabamentos atualizados.

As imagens da reforma foram divulgadas pelo criador de conteúdo Kiel James Patrick e publicadas nesta sexta-feira, 5, na página da rede social do Architect & Design.

Transformação arquitetônica preserva estrutura, mas altera identidade visual

Apesar da modernização, a estrutura principal do imóvel — como a escada central — foi preservada. No entanto, o novo design torna a residência pouco reconhecível quando comparada à sua aparência no longa-metragem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Architecture & Design (@architectanddesign)

A mudança inclui substituição de carpetes estampados, reorganização dos espaços internos e adoção de um estilo minimalista. O resultado segue tendências atuais de arquitetura e interiores, com foco em linhas simples, iluminação natural e integração entre ambientes.

Casa à venda nos EUA

A residência marcada por abrigar as cenas em que o personagem Kevin McCallister, vivido por Macaulay Culkin, monta armadilhas para impedir a entrada de assaltantes, foi anunciada no ano passado para compra nos Estados Unidos no valor de US$ 5,25 milhões (cerca de R$ 27 milhões).

Em 2012, os então proprietários Tim e Trisha Johnson adquiriram a casa de tijolos vermelhos por US$ 1,585 milhão (aproximadamente R$ 8,2 milhões).