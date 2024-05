Casa do filme 'Esqueceram de Mim' está à venda nos EUA; valor impressiona

Considerado um clássico da comédia, "Esqueceram de Mim" (1990) marcou a infância de muitas crianças e jovens e segue como um dos filmes mais assistidos por aqueles que buscam nostalgia. Para os fãs do longa, há uma boa notícia: a casa onde Macaulay Culkin montou armadilhas para se proteger de assaltantes está à venda.

Localizada em Illinois, nos Estados Unidos, o imóvel é oferecido por US$ 5,250 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões). Em 2012, o casal Tim e Trisha Johnson comprou a famosa residência de tijolos vermelhos por US$ 1,585 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões).

A casa tornou-se mundialmente conhecida em 1990 como cenário do sucesso natalino estrelado por Macaulay Culkin, que interpretou Kevin, um garoto de oito anos que foi deixado para trás pela família durante as festas de Natal e se viu obrigado a defender a casa de ladrões, utilizando várias armadilhas espalhadas pelos cômodos.

A imobiliária Coldwell Banker Realty, responsável pela venda, anunciou a casa no mercado neste sábado, 28. O imóvel foi construído em 1921, possui uma área de 847 m² e está situado em um terreno de 2.161 m². A casa tem cinco quartos, seis banheiros, uma quadra esportiva e uma ampla sala de estar.

Ao jornal The Wall Street Journal, Tim e Tisha revelaram que que não conheciam a história da casa quando a visitaram pela primeira vez. Eles também contaram estar acostumados com fãs do filme gritando "Kevin" do lado de fora da residência.

No anúncio, a imobiliária descreve a casa como uma "casa de férias dos sonhos" e uma rara oportunidade de adquirir "uma das residências de cinema mais icônicas da cultura pop americana".

No hall de entrada, há uma escadaria que leva aos andares superiores, e no mesmo nível estão a sala de estar e a sala de jantar, que permanecem inalteradas. Em 2018, o casal realizou uma grande reforma, expandindo o porão e instalando uma quadra esportiva e um pequeno cinema com sete poltronas.

A casa também conta com uma réplica feita de Lego e uma figura de Kevin, também em Lego. Além disso, foram adicionadas varandas com lareiras em ambos os lados da casa.