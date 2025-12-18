Cartas podem desvendar mistério sobre morte de Jane Austen

Há 208 anos, em 18 de julho de 1817, Jane Austen morria aos 41 anos em Winchester, Inglaterra. A autora de clássicos como "Orgulho e Preconceito" nunca soube o nome da doença que a matou. E o mundo também não.

Agora, no ano em que se celebra o 250º aniversário de seu nascimento, médicos e pesquisadores voltam a debater: afinal, o que matou uma das escritoras mais importantes da história?

As próprias palavras de Austen, registradas em cartas para familiares, são as principais pistas. A partir de agosto de 1816, ela começou a relatar os seguintes sintomas:

Dores intensas nas articulações (costas e joelhos)

Fadiga extrema

Manchas coloridas no rosto ("preta e branca e de todas as cores erradas", escreveu ela)

Febre que ia e voltava

Períodos em que melhorava, seguidos de piora repentina

"Doença é uma indulgência perigosa na minha idade", escreveu Austen em março de 1817, quatro meses antes de morrer.

As teorias que não se sustentaram

Ao longo das décadas, médicos sugeriram várias causas:

Doença de Addison: A teoria mais popular, proposta em 1964, mas descartada porque Austen não tinha o escurecimento permanente da pele característico da doença.

Tuberculose: Improvável, já que ela não teve problemas respiratórios graves e os médicos da época conheciam bem a doença.

Linfoma: Não explicava as remissões espontâneas nem as dores articulares constantes.

Em 2021, dois médicos britânicos publicaram uma nova hipótese: Jane Austen teria morrido de lúpus eritematoso sistêmico.

A doença autoimune, que afeta principalmente mulheres jovens, encaixa perfeitamente com os sintomas descritos por Austen, como dores nas articulações, manchas no rosto que aparecem e desaparecem, períodos de melhora e piora (os "surtos" do lúpus), febre recorrente. A doença pode ser fatal para pessoas entre os 30 e 40 anos.

O problema é que o lúpus só foi descrito pela comunidade médica mais de uma década após a morte de Austen.

Escrevendo até o fim

Mesmo doente, Austen continuou criativa. Em janeiro de 1817, temporariamente melhor, começou a escrever "Sanditon", uma sátira sobre estâncias de cura à beira-mar, exatamente o tipo de lugar para onde pessoas doentes iam em busca de tratamento na época.

Ela nunca terminou o romance. Em março, teve que parar. Em julho, morreu.

Três dias antes de sua morte, ainda ditou um poema satírico para sua irmã Cassandra. Horas depois, teve uma convulsão e perdeu a consciência.

Suas últimas palavras foram: "Não quero nada além da morte. Deus me dê paciência, reze por mim!"

Apesar dos avanços da medicina, a causa exata da morte de Jane Austen provavelmente permanecerá um mistério. Mechas de seu cabelo foram analisadas, mas não revelaram informações conclusivas.