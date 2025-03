Carnaval no RJ 2025: data, horários e tudo sobre os desfiles das escolas de samba do grupo especial

O Rio de Janeiro entrou oficialmente no clima de Carnaval e os foliões se preparam para as festividades em todos os cantos da cidade. Além dos bloquinhos, os desfiles das escolas de samba também atraem os amantes dessa ocasião.

No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, as principais escolas encantam o público com carros alegóricos, trajes e danças inspirados em diversos elementos da cultura brasileiro. Nesse ano, há novidades: as agremiações da elite terão de 70 a 80 minutos para percorrer a avenida. Serão também quatro módulos de julgamento, dois do lado par e dois do lado ímpar, sem as cabines duplas.

Além de arte e irreverência, as escolas de samba também podem apresentar tendências de estilo e comportamento, ou críticas aos problemas enfrentados pelo Brasil.

Em 2024, a escola campeã do carnaval do Rio de Janeiro foi a Unidos do Viradouro, já terceira vitória do evento carioca. A escola apresentou o enredo "Arroboboi, Dangbé", desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, que abordou a história do culto ao vodum Dangbé, representado por uma píton-real, desde sua origem na África Ocidental até sua chegada ao Brasil, com a formação do candomblé Jeje.

Quando começam os desfiles das escolas de samba do RJ?

As apresentações do Grupo Especial acontecerão na Marquês de Sapucaí 2 a 4 de março. No domingo, 2, o primeiro desfile começa às 22h. A transmissão será exibida inteira na TV Globo, sem interrupção do Oscar de 2025 no estado do Rio de Janeiro.

Já o Desfile das Campeãs está marcado para o dia 8 de março, sábado.

Confira as datas e horários dos desfiles

Série Ouro: sexta-feira (28 de fevereiro) e sábado (1º de março)

Grupo Especial: domingo (2 de março) a terça (4 de março)

Desfile das Campeãs: sábado (8 de março)

Ordem dos desfiles de Carnaval no RJ:

Grupo Especial

Domingo, 2 de março - 1ª noite

22h: Unidos de Padre Miguel

23h30: Imperatriz Leopoldinense

1h: Unidos do Viradouro

2h30: Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira, 3 de março - 2ª noite

22h: Unidos da Tijuca

23h30: Beija-Flor de Nilópolis

1h: Acadêmicos do Salgueiro

2h30: Unidos de Vila Isabel

Terça-feira, 4 de março - 3ª noite

22h: Mocidade Independente de Padre Miguel

23h30: Paraíso do Tuiuti

1h: Acadêmicos do Grande Rio

2h30: Portela

Quando começam os desfiles dos blocos de rua?

OA folia principal acontece de 1º a 4 de março, enquanto os desfiles de pós-carnaval, que marcam o encerramento das festividades, ocorrem em 8 e 9 de março.