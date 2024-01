Pré-carnaval de SP já começou: veja lista de bloquinhos e festas na capital

Com a chegada de janeiro, começa a contagem regressiva para o Carnaval de São Paulo. Além da tradicional festa no Sambódromo do Anhembi, os paulistanos também estão ansiosos para a folia com os blocos de rua.

As datas do pré-carnaval de São Paulo foram definidas pela Prefeitura de Sâo Paulo. Entre os dias 3 e 4 de fevereiro, alguns blocos estarão na rua para iniciar as folias na maior cidade da América Latina.

Segundo a prefeitura, serão ao todo oito dias de folia, com 579 blocos espalhados em todas as regiões. Os blocos ocorrerão apenas no final de semana, começando no dia 3 e terminando em 18 de fevereiro.

A seguir, confira a lista com os 10 blocos que devem sair no pré-carnaval de São Paulo.

Datas e horários dos blocos de rua do pré-carnaval de São Paulo

Bloco Casa Comigo: 3 de fevereiro, Rua Henrique Schaumann, concentração às 11h e desfile a partir das 12h.

Acadêmicos do Baixo Augusta: 4 de fevereiro, Rua da Consolação, concentração às 14h e desfile a partir das 15h.

Monobloco: dia 4 de fevereiro (domingo), concentração às 14h na altura do Obelisco do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

Mega Bloco do Fervo: dia 4 de fevereiro (domingo), concentração a partir das 13h na Avenida, 1501, em Santana/Tucuruvi.

Bloco Chá da Alice: 4 de fevereiro, Avenida Faria Lima, concentração às 13h e desfile a partir das 19h.

Bangalafumenga: 3 de fevereiro, Avenida Faria Lima, concentração às 13h e desfile a partir das 14h.

Bicho Maluco Beleza de Alceu Valença: 3 de fevereiro, Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e

Monumento às Bandeiras , concentração às 13h e desfile a partir das 14h.

Passaram a mão na Pompéia: dia 3 de fevereiro (sábado), concentração a partir das 13h na Rua Ministro Ferreira Alves, 203, na Pompéia.

Desculpa Qualquer Coisa: dia 3 de fevereiro (sábado), concentração a partir das 12h na entre a Rua Augusta, 1300, e a Rua Matias Aires, no centro.

Saia de Chita: dia 4 de fevereiro (domingo), concentração a partir das 8h na Rua Gurupá, 03, na Pompéia.