Carnaval 2023 no Rio: que horas começa apuração das escolas de samba? Saiba como assistir

Para decidir quem será a grande os campeã que desfilou no sambódromo da Marquês de Sapucaí, júri se reúne no sambódromo nesta quarta-feira, 22, e apura as notas das escolas de samba do Rio.

Quais escolas de samba concorrem no Carnaval 2o23 do Rio?

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Estação Primeira de Mangueira

Paraíso do Tuiuti

Portela

Vila Isabel

Imperatriz Leopoldinense

Beija-flor de Nilópolis

Viradouro

Onde acompanhar a apuração ao vivo?

Nesta quarta-feira, a TV Globo fará a exibição simultânea da apuração em seu canal principal. É possível também acompanhar as notas pela GloboPlay.

Que horas começa a apuração das escolas de samba?

Para o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro, a apuração das escolas de samba começa às 15h do dia 22 de fevereiro.

Como é escolhida a escola de samba campeã?

As escolas serão avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada uma delas é avaliada por quatro jurados diferentes e, ao final, a menor nota é descartada.

As seis escolas com as maiores notas desfilam de novo no sambódromo no próximo sábado, 25.

Quando é o desfile das campeãs do Carnaval 2023?

O desfile com as seis melhores colocadas acontece no próximo sábado, 25, a partir das 22h.