Carlos Santana é hospitalizado após desmaiar em ensaio para show nos EUA

Carlos Santana, renomado guitarrista mexicano de 77 anos, foi hospitalizado nesta terça-feira, 22 de abril, após passar mal em San Antonio, no Texas.

De acordo com o site norte-americano TMZ, o músico desmaiou durante a passagem de som para o show que faria no Majestic Theater ainda naquela noite.

A equipe de Santana informou que ele recebeu atendimento após o Corpo de Bombeiros ser acionado. O artista foi levado ao hospital para realizar exames, e a principal hipótese é de que ele tenha sofrido um quadro de desidratação. Inicialmente, o show seria mantido, mas acabou sendo adiado.

Este episódio se soma a outros desafios de saúde enfrentados pelo guitarrista neste ano. Em janeiro, Santana teve que remarcar oito apresentações em Las Vegas após sofrer uma queda em casa, no Havaí, que resultou na fratura do dedo mindinho da mão esquerda.

Carlos Santana é um dos nomes mais respeitados do cenário musical mundial e ganhou projeção internacional com sua apresentação marcante no lendário Festival de Woodstock, em 1969.