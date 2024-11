Texas oferece a Trump mais de 500 hectares para centro de deportação de migrantes

O estado do Texas ofereceu mais de 500 hectares de terra perto da fronteira com o México para o governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, usar como um grande centro de detenção para imigrantes sem documentos para seu plano de deportação em massa.

Em uma carta, o Escritório-Geral de Terras do Texas comentou que está “totalmente preparado” para entrar em um acordo com o Departamento de Segurança Nacional para permitir a construção de instalações para “processar, deter e coordenar” deportações em um terreno de 567 hectares no condado de Starr, no sul do Texas.

O terreno, cortado pelo rio Grande, a fronteira natural entre EUA e México, foi adquirido pelo Texas no final de outubro com o objetivo de “aumentar a segurança da fronteira e construir” mais quilômetros de muro, de acordo com um comunicado que anunciava a compra.

A terra é atualmente utilizada para cultivar cebolas, canola, girassóis, cereais, milho, algodão e soja, e o escritório não esclareceu o que acontecerá com esta produção quando for cedida ao governo federal.

Os funcionários da nova gestão de Trump já estudam locais e contatam empresas privadas da indústria prisional para expandir a capacidade de detenção de migrantes do governo, de acordo com a o canal "NBC News".

Trump prometeu levar a cabo a maior “deportação em massa” da história dos EUA, perseguindo os mais de 11 milhões de migrantes sem estatuto legal que vivem no país, em muitos casos há décadas