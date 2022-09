Por que a internet está preocupada com Cara Delevingne?

Na última semana, a atriz Cara Delevingne foi flagrada em uma situação preocupante por paparazzis. As fotos registradas mostram a modelo descalça em um aeroporto, com o cabelo bagunçado e uma camiseta da cantora Britney Spears.

Agora, informações do The Sun indicam que familiares e conhecidos de Delevingne estão tentando interná-la para um processo de desintoxicação.

O que aconteceu?

Cara Delevingne foi flagrada por paparazzis na última segunda-feira, 5. Ela estava descalça em um aeroporto de Los Angeles, com o cabelo bagunçado e uma camiseta da cantora Britney Spears, acompanhada do cachorro, Alfie, e do assistente. A atriz foi vista andando nervosa pelo local e derrubou o celular diversas vezes.

Família e amigos planejam intervenção com a modelo e atriz Cara Delevingne, que foi vista em um aeroporto nos EUA descalça, aparentemente nervosa, com os cabelos desgrenhados e visivelmente fora de si. pic.twitter.com/CjkPpBlKXG — PAN (@forumpandlr) September 9, 2022

Segundo informações do Daily Mail, Delevingne estaria duas horas atrasada para um voo no avião particular do rapper Jay-Z, mas entrou na aeronave e saiu alguns momentos depois, indicando que poderia ter tido um atrito com a equipe do marido de Beyoncé.

O jornal britânico The Sun afirma que familiares e amigos da modelo querem interná-la por estar em uma "situação preocupante".

Quem é Cara Delevingne?

Nascida em Londres, Cara Delevingne é uma atriz e modelo de 30 anos de idade.

Delevingne é conhecida pelos filmes "Cidades de Papel" (2015) e "Esquadrão Suicida" (2016). Mais recentemente, ela participou da 2ª temporada da série "Only Murders in The Building" ao lado de Selena Gomez.

Alguns meses atrás, a atriz viralizou nas redes sociais após fotos suas durante a premiação Billboard Music Awards serem divulgadas. Parecendo intoxicada, Delevingne passou a noite inteira "atrás" da rapper Megan Thee Stallion e virou meme.

cara delevingne bothering megan thee stallion is so funny to me 😭😭 pic.twitter.com/hAabChzuy7 — lia 🚀 (@beeefyfridgerss) May 16, 2022

