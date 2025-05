Cantora Nana Caymmi morre aos 84 anos

Faleceu nesta quinta-feira, 1º de maio, Nana Caymmi. A intérprete brasileira estava internada há algumas semanas na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após passar por um procedimento de cateterismo e implante de marcapasso.

A primogênita do violonista Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris nasceu Dinahir Tostes Caymmi em abril de 1941. Sua trajetória artística, que se estendeu por mais de seis décadas, foi marcada pela voz potente e uma interpretação única que transitava entre diversos gêneros musicais.

Aos 19 anos, Nana casou-se com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli, com quem teve duas filhas, Stella Teresa e Denise Maria. À época, já havia dado seus primeiros passos no mundo da música com a gravação de "Acalanto", canção escrita pelo pai quando ela ainda era criança.

O primeiro disco solo foi lançado em 1960. Mas sua carreira deslancharia em 1966, quando venceu o Festival Internacional da Canção com uma interpretação memorável de "Saveiros", composição do irmão Dori Caymmi em parceria com Nelson Motta.

Após quatro anos vivendo em Caracas, na Venezuela, a cantora retornou ao Brasil com as duas filhas e grávida do terceiro filho, João Gilberto.

Em 1967, ao lado do então marido, o cantor Gilberto Gil, Nana apresentou a composição "Bom dia" no Festival de Música Brasileira, transmitido pela TV Record. O casal se separou dois anos depois.

Ao longo de sua extensa carreira, Nana Caymmi interpretou obras de grandes mestres da música brasileira, como Tom Jobim, Milton Nascimento e Vinicius de Moraes, registrando mais de 50 gravações.

Em 1998, conquistou um Disco de Ouro pela canção "Resposta ao Tempo", de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc, que ganhou popularidade como tema de abertura da série "Hilda Furacão", da TV Globo.

Saúde debilitada nos últimos anos

A saúde da cantora vinha enfrentando desafios significativos nos últimos anos. Esta foi a terceira internação de Nana desde o início de 2024.

Em julho do ano passado, ela foi internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José para tratar uma arritmia cardíaca e, posteriormente, submetida ao implante de um marcapasso.

De acordo com seu irmão, o músico Danilo Caymmi, Nana estava internada há nove meses e havia sofrido complicações recentes.

"O que acontece são pequenos defeitos, e tudo em consequência da obesidade. Mas está lúcida, está tudo certo. Por conta do peso, ela passou por uma osteomielite que agora já está curada", declarou Danilo ao O Globo.

Na véspera de seu falecimento, a cantora havia completado 83 anos. Seus sobrinhos Gabriel e Alice Caymmi, filhos de Danilo, visitaram-na no hospital durante a comemoração.

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.