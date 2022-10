Cantor maranhense João do Vale é homenageado pelo Google; saiba quem foi

O Google homenageia com um Doodle nesta terça-feira, 11, João Batista do Vale, cantor e compositor brasileiro. O artista maranhense completaria 88 anos hoje.

João do Vale, como é mais conhecido, aparece na ilustração com um microfone na mão, com instrumentos musicais como tambor, sanfona, triângulo e violão ao seu redor. A imagem está sendo exibida somente no Brasil.

O músico já foi homenageado com peças teatrais sobre sua vida e obra. Músicas compostas pelo Carcará e Estrela Miúda fizeram parte da trilha sonora da novela Cordel Encantado, da TV Globo. O teatro que fica no centro de São Luís foi batizado com o nome do cantor em 1995.

Quem foi João do Vale?

João Batista do Vale nasceu em 11 de outubro de 1934 em Pedreiras, no interior do Maranhão. João sempre gostou de música, mas precisou trabalhar cedo para ajudar sua família de origem humilde. Com 13 anos, ele foi para São Luís e começou a vender laranjas. João já participava de peças e compunha músicas com seu grupo de bumba-meu-boi, o Linda Noite, mas não tinha retorno financeiro para melhorar a vida de sua família.

O artista foi ajudante de pedreiro, garimpeiro e caminheiro enquanto participava de programas de rádio para tentar apresentar suas canções. Em 1950, com 16 anos, João chega ao Rio de Janeiro. Ele se apresentou na Rádio Nacional e ganha tem o seu talento reconhecido. A partir de então, ele ficou conhecido como o "Poeta do Povo".

João se apresentou e trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Zé Gonzaga, Marlene, Dolores Duran e Luís Vieira. Ele é autor de clássicos, como 'Carcará', interpretado por Maria Bethânia, Pisa na fulô, com Ernesto Pires e Silveira Júnior e Peba na pimenta, com Adelino Rivera.

Em 1980, o maranhense sofreu um derrame cerebral e teve sua capacidade de comunicação reduzida, além de precisar ficar com cadeira de rodas. João morreu em 6 de dezembro de 1996, aos 62 anos.

