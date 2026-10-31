Executivos sem conhecimentos em IA podem perder espaço no mercado de trabalho?

Um executivo não precisa saber programar para liderar uma empresa que utiliza inteligência artificial. Mas precisa entender o suficiente para avaliar oportunidades, questionar resultados e decidir onde a tecnologia pode fazer diferença.

À medida que essas soluções entram nas operações, a falta de familiaridade com IA pode se tornar uma desvantagem para quem ocupa posições de comando.

O movimento já aparece nas expectativas das organizações. O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta que metade dos executivos consultados considera a falta de competências um dos principais obstáculos à adoção de inteligência artificial.

A ausência de visão por parte de gestores e líderes aparece em seguida, mencionada por 43% dos entrevistados.

Os dados mostram que o desafio não está restrito às equipes técnicas. A capacidade de conduzir a transformação também depende de quem define prioridades, aprova investimentos e orienta as pessoas durante as mudanças.

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O que muda para quem ocupa cargos de liderança

A inteligência artificial influencia decisões em diferentes áreas, do atendimento ao cliente à análise financeira.

Para acompanhar essas aplicações, executivos precisam reconhecer quais atividades podem ser automatizadas, onde a tecnologia pode apoiar o trabalho e quais riscos exigem supervisão humana.

Uma liderança sem esse repertório pode ter dificuldade para avaliar propostas de fornecedores, estabelecer expectativas realistas ou identificar projetos que realmente atendam às necessidades do negócio.

Existe ainda o risco de depender exclusivamente de especialistas para decisões que envolvem orçamento, gestão de pessoas e direcionamento da empresa.

Uma pesquisa do LinkedIn publicada em junho de 2026 reforça a dimensão dessa mudança. Nove em cada dez profissionais de alta liderança ouvidos afirmaram que suas funções exigem desenvolvimento contínuo de competências para acompanhar as transformações do mercado.

Além disso, 82% disseram que a IA já está criando cargos que não existiam em suas organizações alguns anos atrás.

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Conhecimento em IA não significa saber programar

Para executivos, desenvolver fluência em inteligência artificial significa compreender as possibilidades e limitações da tecnologia e saber quando utilizá-la.

Isso inclui conhecer aplicações como análise de documentos, pesquisa, organização de informações e automação de tarefas.

A familiaridade com essas soluções precisa vir acompanhada de capacidade de avaliação. Respostas produzidas por ferramentas de IA podem conter erros, informações desatualizadas ou conclusões sem sustentação.

Por isso, o profissional deve saber verificar resultados, proteger dados corporativos e identificar situações em que a decisão humana continua indispensável.

A qualificação técnica também não substitui competências de liderança. Comunicação, pensamento analítico, gestão de equipes e capacidade de adaptação continuam relevantes para implementar mudanças e preparar os profissionais.

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Como evitar que a falta de atualização limite a carreira

O Fórum Econômico Mundial aponta que 77% dos empregadores pesquisados pretendem investir na requalificação e no aprimoramento das competências de seus profissionais até 2030, preparando as equipes para trabalhar com inteligência artificial.

A tendência indica que aprender a trabalhar com a tecnologia será parte da evolução de diferentes carreiras. Executivos que ignorarem essa mudança podem encontrar mais dificuldades para acompanhar as decisões do negócio e orientar suas equipes.

O risco não está em desconhecer cada novidade, mas em deixar de desenvolver o repertório necessário para liderar em um ambiente cada vez mais influenciado pela IA.