Bruno Mars enfrenta problemas com dívidas de jogo, diz site; veja fortuna do cantor

Quando se pensa nos principais músicos da atualidade, Bruno Mars se destaca facilmente nesta vasta lista. O cantor havaiano é conhecido por hits marcantes e por um carisma singular, além de inúmeros fãs ao redor do mundo.

No entanto, o sucesso no mundo da música não necessariamente reflete um bom cenário nas finanças pessoais do artista.

Há rumores de que o cantor Bruno Mars estaria enfrentando uma dívida de jogo que pode chegar a R$ 250 milhões, segundo o site "NewsNation". Essas supostas dívidas teriam sido mencionadas como motivo para sua recusa em se apresentar no MGM Casino Resorts em Las Vegas, o que revela uma faceta menos conhecida de sua situação financeira.

Quanto vale o patrimônio de Bruno Mars?

A revelação da dificuldade enfrentada pelo cantor deixou muitos fãs curiosos sobre o tamanho de seu patrimônio.

Segundo o site Celebrity Net Worth, conhecido por apresentar informações sobre a riqueza das celebridades, Bruno Mars tem um patrimônio líquido estimado em US$ 175 milhões (cerca de R$ 863 milhões, na cotação atual).

Entenda a origem da riqueza de Bruno Mars

Nascido como Peter Gene Hernandez, Bruno Mars exibiu um talento musical excepcional desde tenra idade. Vindo de uma família com inclinação artística, ele iniciou sua jornada como imitador de Elvis Presley, conquistando reconhecimento em várias apresentações e aparições em programas de televisão. Sua transição para uma carreira autoral ocorreu após sua mudança para Los Angeles, onde, apesar dos desafios iniciais, ele conseguiu um contrato com a Motown Records e formou o grupo The Smeezingtons, responsável por compor sucessos para outros artistas.

No entanto, foi em 2009 que Bruno Mars consolidou sua própria carreira, colaborando em grandes sucessos como "Nothing on You" de B.o.B e "Billionaire" de Travie McCoy. A partir desse ponto, sua ascensão foi vertiginosa, com o lançamento de singles e álbuns aclamados tanto pela crítica quanto pelo público, como "Just the Way You Are" e "Doo-Wops & Hooligans", que alcançaram vendas milionárias em todo o mundo.

Sua jornada musical não apenas lhe rendeu uma impressionante coleção de prêmios, incluindo 15 Grammys, mas também significativos ganhos financeiros. Em 2013, por exemplo, Mars acumulou cerca de US$ 38 milhões após impostos e despesas, estabelecendo-se como um dos músicos mais bem pagos do mundo.