Bruno Mars no Brasil: turnê ganha datas extras, após ingressos esgotarem em 1 hora

A Live Nation anunciou datas adicionais para a breve turnê de Bruno Mars no Brasil, agendada para outubro deste ano, depois que os ingressos se esgotaram em menos de uma hora nesta quarta-feira, 8.

Além das apresentações já programadas, que incluem o dia 4 de outubro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, 8 e 9 de outubro no MorumBis (ou Estádio do Morumbi) em São Paulo, e 17 de outubro na Arena Mané Garrincha, em Brasília, serão adicionadas mais quatro performances. Duas delas serão realizadas em São Paulo e as outras duas na capital fluminense e no Distrito Federal.

Quais são as novas datas dos shows de Bruno Mars?

no dia 5 de outubro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão;

nos dias 12 e 13 de outubro, em São Paulo, no Estádio MorumBIS;

e no dia 18 de outubro, em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Para esta nova onda de ingressos, os clientes do banco Santander terão acesso a uma pré-venda exclusiva na próxima quinta-feira, 9. Para o público em geral, as vendas terão início na sexta-feira, 10, tanto online, através do site da Ticketmasters, quanto presencialmente, nas bilheterias físicas de cada cidade.

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars ?

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (04 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo - MorumBis (08 e 19 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília - Arena BRB Mané Garrincha (17 de outubro)