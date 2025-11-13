Brasileiros dominam indicações do Grammy Latino; veja como assistir

A cerimônia da 26ª edição do Grammy Latino, ocorre nesta quinta-feira, 13, será transmitida ao vivo para o Brasil a partir das 21h (horário de Brasília), com a cobertura de bastidores e tapete vermelho. A premiação começa oficialmente às 22h e poderá ser acompanhada pelos canais Multishow, Canal Bis e Globoplay (plano premium).

A transmissão brasileira será liderada por Dedé Teicher ao lado da cantora Priscilla, convidada especial que irá comentar os momentos mais marcantes dessa grande noite da música latina.

Brasileiros Indicados ao Grammy Latino 2025

Os fãs de música latina têm muito a esperar, não apenas pelas performances e pela celebração dos maiores nomes da música, mas também pela forte presença brasileira na premiação. O Grammy Latino é uma das maiores vitrines da música em espanhol e português.

Entre os brasileiros indicados, o grande destaque é Liniker, que lidera com impressionantes sete indicações, incluindo nas categorias de Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano. Liniker, que se tornou um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea, vem recebendo reconhecimento internacional por sua fusão de estilos e identidade marcante.

Além dela, outros artistas brasileiros têm chances de levar prêmios para casa. Marina Sena, Carol Biazin e Júlia Mestre estão entre os indicados à categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Já Luedji Luna brilha nas categorias de MPB e Música Afro-Portuguesa Brasileira, enquanto Milton Nascimento, BaianaSystem, João Gomes e Ana Castela também concorrem em diversas categorias.

Onde assistir ao Grammy Latino 2025?

