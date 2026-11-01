Mercado Imobiliário

Saí do divórcio sem um centavo de uma casa que paguei por 25 anos. E agora?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 08h00.

Priorizar nos meus resultados Google

No meu divórcio, em 2018, abdiquei da minha parte da casa de família em detrimento das minhas filhas e ex-marido – ficou escrito na ata do divórcio que eu abdicava da minha parte.

Há cerca de três anos fomos a uma conservatória efetuar a nova escritura para que o imóvel passasse a ser só do meu ex-marido. Eu tive novamente de responder perante a oficial de justiça que abdicava dos meus direitos sobre esse imóvel.

Estou arrependida. Foram 25 anos a contribuir no pagamento de um imóvel que está avaliado em 300 mil euros e eu saí sem um único cêntimo. Há alguma forma legal de reverter a situação?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário

Quando uma pessoa abre mão de sua parte em um imóvel no divórcio e essa decisão depois é formalizada em escritura, a reversão costuma ser difícil. O simples arrependimento, por si só, normalmente não basta para desfazer um acordo que foi assinado e confirmado perante uma autoridade competente.

No Brasil, uma situação desse tipo só poderia ser rediscutida em hipóteses específicas, por exemplo, se ficasse demonstrado que houve algum vício na manifestação de vontade, como pressão indevida, erro relevante, fraude ou outra irregularidade que tenha comprometido a liberdade da pessoa no momento da assinatura.

Fora dessas situações, a tendência é que o acordo produza efeitos.

Outro ponto importante é que a pergunta parece tratar de um caso ocorrido em Portugal. Se o divórcio, a escritura e o imóvel estão em Portugal, a análise deve seguir a legislação portuguesa, e a lei brasileira não se aplica diretamente.

Por isso, antes de tentar qualquer medida, o caminho mais seguro é reunir a ata do divórcio, a escritura e todos os documentos relacionados ao imóvel e procurar um advogado especializado no país onde o bem está localizado.

Se a situação fosse no Brasil, a análise deveria ser feita por um advogado especializado em Direito de Família e Direito Imobiliário, justamente para verificar se há alguma irregularidade que permita rediscutir o acordo.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:PortugalMercado imobiliárioDireitosCasamentoDivórcio

Mais de Mercado Imobiliário

Construir data center em SP sai 22% mais barato que no Vale do Silício

Imóveis de luxo em São Paulo chegam a R$ 100 mil por metro quadrado; veja lista

Juro do financiamento imobiliário subiu. Quem tem crédito aprovado paga a nova taxa?

Santander segue exemplo de Itaú e Bradesco e sobe juros da casa própria: veja em quanto ficou

Mais na Exame

Negócios

Vale-refeição e alimentação: 'Mercado não está pronto para nova regra este mês', diz Abrasel

Mundo

A "Maldição das midterms": por que o partido da Casa Branca quase sempre sai perdendo?

Ciência

Por que alguns cérebros resistem ao Alzheimer? Pista pode estar em células raras

Brasil

Lula terá dificuldades no Congresso em 2027 com maioria de centro-direita, diz estudo