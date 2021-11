Brasileiro de 8 anos com QI de 140 entra para sociedade de gênios

O Brasil tem um novo membro na Mensa, a maior e mais antiga sociedade de alto quociente de inteligência (QI) do mundo, e ele tem apenas 8 anos. Gustavo Saldanha, que mora em São Paulo, tem um QI de 140 -- a média gira em torno de 100.

O brasileiro mais novo a fazer parte do "clube dos gênios" é fã dos Beatles, tem um talento musical acima da média e facilidade com tecnologia. A mãe de Gustavo, Luciane Saldanha, disse a revista Crescer que sempre notou características marcantes do seu filho. “Ele não se distraia fácil, não tinha os mesmos interesses dos outros bebês”. Apesar disso, ela não desconfiou que ele teria uma inteligência acima da média. Ele somente aprendeu a falar aos três anos.

Porém, isso mudou quando ele tinha cinco anos. Gustavo aprendeu a cantar cinco músicas dos Beatles para a apresentação do Dia das Mães na escola, mesmo sem saber inglês. O garoto também começou a se interessar e ter facilidade em lidar com tecnologia. "[Ele] Começou até a mexer nos sistemas operacionais e a transformar Windows em Mac”, disse Luciane ao portal G1.

Gustavo toca guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado e outros instrumentos, além de cantar mais de 100 canções e já ter composto quatro musicas. Aos 6 anos já gravou seu primeiro álbum, com 14 sucessos dos Beatles, se apresentou com bandas cover do grupo inglês e até fez show em Liverpool. O garoto tem um canal no Youtube.

A velocidade de aprendizado do garoto fez com que seus pais procurassem um centro de apoio a crianças com desenvolvimento intelectual acelerado em São Paulo. O neurocientista Fabiano de Abreu, também membro da "sociedade de gênios", se impressionou com o desemprego do menino e deu conselho para os seus pais. “A Mensa Brasil não aceita crianças, então, recomendei aos pais do Gustavo que submetessem a candidatura do filho à Mensa International”, contou.

Para se qualificar à Mensa, os candidatos devem ser aprovados em um teste de inteligência e obter uma pontuação igual ou superior a 98% da prova. Aprovado, Gustavo poderá participar de encontros com pessoas que tenham interesses parecidos com os dele. Outra brasileira integrante do grupo é Laura Büchele de 9 anos, que tem QI de 139.

-

Gustavo está no ensino fundamental de uma escola particular de São Paulo. A instituição foi orientada a oferecer mais horas de aulas de música e de contato com a tecnologia, para dar maior foco nas principais habilidades do menino. Ele já tem promessa de bolsas de estudo na Logos University International (Unilogos), nos Estados Unidos.

Segundo a mãe, o sonho do Gustavo é criar a uma empresa com restaurante, teatro, casa de shows e emissora de TV. "Se ele conseguir um terço disso, já está bom, né? Mas é coisa para o futuro", concluiu.

