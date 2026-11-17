Bolo nuvem: receita que mais cresceu nas buscas do Google no Brasil nos últimos sete dias. (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 12h56.
O bolo nuvem é a receita que mais cresceu nas buscas do Google no Brasil nos últimos sete dias, segundo levantamento da plataforma. As pesquisas aumentaram 150% no período e, no recorte de 30 dias, a alta chegou a 3.000%.
Os dados mostram que o interesse começou a ganhar força no fim de outubro. Desde então, as consultas atingiram o maior nível da série apresentada pelo Google, com destaque para versões de leite Ninho, chocolate e algodão, também chamada de bolo nuvem japonês.
No intervalo de 30 dias analisado, 7 de novembro foi o dia de maior procura. Na sequência, aparecem 8, 10, 6 e 11 de novembro, nessa ordem.
A curiosidade vai além do preparo. Entre as perguntas mais pesquisadas estão “O que é bolo nuvem?”, “Qual o valor do bolo nuvem?” e “Bolo nuvem por quanto vender?”, além de dúvidas sobre massa, recheio e cobertura.
A liderança no crescimento das pesquisas não significa que o bolo nuvem seja a receita mais buscada do país. “Mais cresceu” mede o avanço do interesse em relação a outro período; “mais buscado” indica o maior volume de consultas.
Apesar da alta, as pesquisas pelo doce ainda não ultrapassaram as de bolos tradicionais, como chocolate, cenoura, banana, milho, laranja, fubá e coco. Nos últimos dias do levantamento, porém, a distância diminuiu.
Na comparação entre as receitas com maior crescimento nos últimos sete dias, o biscoito de Natal ficou em segundo lugar, com alta de 60%. Panetone e chocotone vieram depois, ambos com avanço de 50%.
O bolo nuvem de Ninho liderou as buscas entre os tipos da receita na última semana. Veja a ordem do levantamento:
“Como fazer bolo nuvem?” foi a pergunta mais buscada sobre o tema, seguida de “O que é bolo nuvem?” e “Qual o valor do bolo nuvem?”.
As consultas sobre preço aparecem em três das dez primeiras posições, ao lado de questões sobre o preparo e a origem da receita. Confira as 15 perguntas mais pesquisadas no período: