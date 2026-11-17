O bolo nuvem é a receita que mais cresceu nas buscas do Google no Brasil nos últimos sete dias, segundo levantamento da plataforma. As pesquisas aumentaram 150% no período e, no recorte de 30 dias, a alta chegou a 3.000%.

Os dados mostram que o interesse começou a ganhar força no fim de outubro. Desde então, as consultas atingiram o maior nível da série apresentada pelo Google, com destaque para versões de leite Ninho, chocolate e algodão, também chamada de bolo nuvem japonês.

No intervalo de 30 dias analisado, 7 de novembro foi o dia de maior procura. Na sequência, aparecem 8, 10, 6 e 11 de novembro, nessa ordem.

A curiosidade vai além do preparo. Entre as perguntas mais pesquisadas estão “O que é bolo nuvem?”, “Qual o valor do bolo nuvem?” e “Bolo nuvem por quanto vender?”, além de dúvidas sobre massa, recheio e cobertura.

Bolo nuvem cresce mais, mas tradicionais seguem à frente

A liderança no crescimento das pesquisas não significa que o bolo nuvem seja a receita mais buscada do país. “Mais cresceu” mede o avanço do interesse em relação a outro período; “mais buscado” indica o maior volume de consultas.

Apesar da alta, as pesquisas pelo doce ainda não ultrapassaram as de bolos tradicionais, como chocolate, cenoura, banana, milho, laranja, fubá e coco. Nos últimos dias do levantamento, porém, a distância diminuiu.

Na comparação entre as receitas com maior crescimento nos últimos sete dias, o biscoito de Natal ficou em segundo lugar, com alta de 60%. Panetone e chocotone vieram depois, ambos com avanço de 50%.

Quais versões de bolo nuvem despertam mais interesse?

O bolo nuvem de Ninho liderou as buscas entre os tipos da receita na última semana. Veja a ordem do levantamento:

Bolo nuvem de Ninho

Bolo nuvem de chocolate

Bolo nuvem de algodão ou japonês

Bolo nuvem de coco

Bolo nuvem de maizena

Como fazer e quanto cobrar estão entre as principais dúvidas

“Como fazer bolo nuvem?” foi a pergunta mais buscada sobre o tema, seguida de “O que é bolo nuvem?” e “Qual o valor do bolo nuvem?”.

As consultas sobre preço aparecem em três das dez primeiras posições, ao lado de questões sobre o preparo e a origem da receita. Confira as 15 perguntas mais pesquisadas no período: