Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Disney+, estreia da terceira temporada de O Urso. Já na Apple TV+, estreia das séries A Mulher no Lago com Natalie Portman e Onívoros, criada e narrada pelo mundialmente renomado chef René Redzepi.

O Urso (Disney+)

O Urso, a aclamada série da FX, é sobre comida, família e a insanidade da rotina. Todo dia é uma luta, e enquanto Carmy se esforça mais do que nunca e exige perfeição de sua equipe, eles fazem o possível para corresponder à sua expectativa. A sua busca pela excelência culinária os leva a novos patamares e reforça os laços que mantêm o restaurante funcionando.

A Mulher no Lago (Apple TV+)

Quando o desaparecimento de uma jovem abala a cidade de Baltimore no Dia de Ação de Graças de 1966, as trajetórias de duas mulheres colidem: Maddie Schwartz (Natalie Portman), uma dona de casa judia que busca se livrar de um passado secreto e se reinventar como jornalista investigativa, e Cleo Johnson (Moses Ingram), uma mãe que vivencia a situação política frágil da população negra de Baltimore enquanto luta para sustentar a família. Suas vidas díspares parecem distantes no início, mas quando Maddie fica obcecada pela morte misteriosa de Cleo, um vazio se abre, colocando todos ao seu redor em perigo.

Onívoros (Apple TV+)

Cada episódio de Onívoros é dedicado ao cultivo, à transformação e ao consumo de oito dos ingredientes mais essenciais do mundo- banana, pimenta, café, milho, carne de porco, arroz, sal e atum- revelando como eles são fundamentais ao patrimônio cultural mundial. Redzepi e o produtor executivo vencedor do Emmy Matt Goulding (“Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown”) guiam o público por uma odisseia global, revelando histórias intrincadas por trás desses ingredientes que moldaram sociedades, culturas, crenças e o curso da história humana. A série leva os espectadores a destinos ao redor do mundo, incluindo Dinamarca, Sérvia, Tailândia, Espanha, Japão, Djibuti, Peru, Coreia do Sul, França, Colômbia, Índia, Bali, Ruanda, México e Estados Unidos. Em cada episódio, Redzepi e os colaboradores da série apresentam uma pesquisa profunda das tradições culinárias, mostrando os esforços locais para honrar, conservar e proteger o que a Terra oferece.

Chefe da Casa (Netflix)

Quando o magnata dos diamantes Roongroj morre misteriosamente, todos os olhares se voltam para Kaimook, a jovem ex-criada com quem o bilionário havia se casado recentemente. A tensão aumenta quando os filhos de Roongroj se veem envolvidos em uma batalha feroz pela herança do pai falecido. Este suspense, cheio de intrigas e emoções fortes com um toque de novela, mostra o conflito a partir da perspectiva dos criados atormentados que, apesar de sempre terem ajudado a encobrir os segredos sórdidos dos patrões, carregam ressentimentos pelo péssimo tratamento recebido da família podre de rica.

Pedro o Escamoso: Mais Escamoso que Nunca (Disney+)

Após 20 anos fugindo de seu relacionamento fracassado com Paula, Pedro retorna à Colômbia e se apaixona novamente pela pessoa errada. Sua nova paixão é Fernanda, chefe de seu filho Júnior e futura sogra. O retorno de um pai arruinado, apaixonado e distante coloca em risco a carreira ascendente de Júnior. Para protegê-lo, Pedro mente sobre o parentesco para todos. No entanto, em particular, pai e filho iniciam uma reaproximação. Fernanda está prestes a corresponder aos sentimentos de Pedro. Infelizmente, sua filha e namorada de Júnior, Mariana, expõe suas mentiras e inicia uma guerra de ódio contra ele. Agora, seu novo amor com Fernanda está em risco e sua recém-construída relação com o filho está à beira de um novo rompimento.