Eles começaram com um carrinho de pipoca no RJ. Agora, miram R$ 20 milhões com snacks saudáveis

A holding reúne profissionais da geração Z e executivos experientes no comando estratégico
Redator
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13h17.
Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 13h19.
Nas festas do Rio de Janeiro, quando a madrugada pedia algo para forrar o estômago, a Pipoca do Johnny era a pedida favorita. Mesmo com estrutura enxuta (apenas um carrinho de pipoca dos bem tradicionais), ingredientes de qualidade e sabores marcantes chamavam a atenção.
Não demorou para virar febre e ganhar escala. Hoje, os produtos estão em mais de 5 mil pontos de venda espalhados por todo o país.
Por trás da expansão, está a 4Snacks, holding que organiza o portfólio e controla duas marcas. O carro-chefe é a Snack do Johnny, que reúne pipocas e batatas. A outra, mais recente, é a IREEAL Snacks, lançada em dezembro de 2025 com o objetivo de ocupar uma lacuna no mercado de snacks proteicos – saturado de opções doces, mas carente dos salgados.
A nova marca deve gerar R$ 11 milhões em faturamento. Somadas, as operações levam o grupo a mirar R$ 20 milhões em receita.
Liz Minto, responsável pelo lançamento e posicionamento estratégico da 4Snacks, explica que a decisão de criar a IRREAL veio após muita pesquisa.
“Vimos que, dentro do mercado de snacks proteicos, a categoria doce era a que mais crescia, mas a falta de opções de salgadas era uma dor de mercado. Às vezes, ali no dia a dia, as pessoas querem consumir algo prático e proteico, mas não querem comer uma barrinha, por exemplo, porque, em geral, essas opções são carregadas de polióis e químicos que geram, em muitas pessoas, má digestão”, revela a executiva.
A escolha, portanto, foi mirar nos chips de proteína. Liz explica que o produto é feito a partir de batata-doce e uma combinação de proteínas. A proposta é um snack com ingredientes reais, que mantém textura crocante e sabor semelhante ao dos chips convencionais, com 18% mais proteína do que carboidrato.
Para lançar o produto no mercado, Liz conta que foi preciso levar em consideração o perfil do consumidor da marca. De acordo com ela, o público é, em sua maioria, composto por indivíduos com entre 18 e 35 anos, das regiões Sul e Sudeste e bem equilibrado entre homens e mulheres.
“É uma geração que nasceu imersa no digital. Nada mais coerente do que estar no lugar onde essas pessoas estão para poder fazer o barulho que a gente queria”, diz. Por isso, a 4Snacks se uniu com a maior influenciadora fitness da nova geração, Ju Mamute, que soma mais de 3 milhões de seguidores.
“A estratégia combinou vídeos nas redes sociais que evidenciaram a demanda reprimida por snacks proteicos salgados, posicionando a Irreal como a solução, transmissões ao vivo com a Ju Mamute e com uma nutricionista para esclarecimento de dúvidas, além de evento presencial no Rio de Janeiro, o IRREAL Protein Party”, explica.
Em poucas semanas, a marca acumulou mais de 3 milhões de visualizações orgânicas, gerou demanda e garantiu entrada em diversos pontos de venda.
“Foi muito certeiro e estratégico. O resultado não poderia ter sido melhor.”
Hoje, a 4Snacks opera com um time de 18 pessoas e aposta na proximidade geracional com o público para orientar decisões estratégicas. Os quatro sócios estão na faixa dos 40 anos e grande parte da equipe é formada por profissionais da geração Z – o que ajuda a antecipar tendências de consumo e linguagem.
Para os próximos meses, o plano é expandir a presença da IRREAL para os mesmos mais de 5 mil pontos de venda onde a Snack do Johnny atua, além de lançar novos sabores e ampliar o portfólio da holding.
A ambição declarada é transformar a 4Snacks em uma holding de snacks da nova geração, capaz de unir prazer, qualidade e funcionalidade e disputar espaço em um mercado que deixou de ser apenas indulgente para se tornar estratégico na rotina de consumo.