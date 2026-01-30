Eles começaram com um carrinho de pipoca no RJ. Agora, miram R$ 20 milhões com snacks saudáveis

Nas festas do Rio de Janeiro, quando a madrugada pedia algo para forrar o estômago, a Pipoca do Johnny era a pedida favorita. Mesmo com estrutura enxuta (apenas um carrinho de pipoca dos bem tradicionais), ingredientes de qualidade e sabores marcantes chamavam a atenção.

Não demorou para virar febre e ganhar escala. Hoje, os produtos estão em mais de 5 mil pontos de venda espalhados por todo o país.

Por trás da expansão, está a 4Snacks, holding que organiza o portfólio e controla duas marcas. O carro-chefe é a Snack do Johnny, que reúne pipocas e batatas. A outra, mais recente, é a IREEAL Snacks, lançada em dezembro de 2025 com o objetivo de ocupar uma lacuna no mercado de snacks proteicos – saturado de opções doces, mas carente dos salgados.

A nova marca deve gerar R$ 11 milhões em faturamento. Somadas, as operações levam o grupo a mirar R$ 20 milhões em receita.

A Pipoca do Johnny deu origem à 4Snacks, hoje com produtos em mais de 5 mil pontos de venda no país (ANA BIA NOVAIS)

Liz Minto, responsável pelo lançamento e posicionamento estratégico da 4Snacks, explica que a decisão de criar a IRREAL veio após muita pesquisa.

“Vimos que, dentro do mercado de snacks proteicos, a categoria doce era a que mais crescia, mas a falta de opções de salgadas era uma dor de mercado. Às vezes, ali no dia a dia, as pessoas querem consumir algo prático e proteico, mas não querem comer uma barrinha, por exemplo, porque, em geral, essas opções são carregadas de polióis e químicos que geram, em muitas pessoas, má digestão”, revela a executiva.

A escolha, portanto, foi mirar nos chips de proteína. Liz explica que o produto é feito a partir de batata-doce e uma combinação de proteínas. A proposta é um snack com ingredientes reais, que mantém textura crocante e sabor semelhante ao dos chips convencionais, com 18% mais proteína do que carboidrato.

Lançamento surfou na onda da creator economy

Para lançar o produto no mercado, Liz conta que foi preciso levar em consideração o perfil do consumidor da marca. De acordo com ela, o público é, em sua maioria, composto por indivíduos com entre 18 e 35 anos, das regiões Sul e Sudeste e bem equilibrado entre homens e mulheres.

“É uma geração que nasceu imersa no digital. Nada mais coerente do que estar no lugar onde essas pessoas estão para poder fazer o barulho que a gente queria”, diz. Por isso, a 4Snacks se uniu com a maior influenciadora fitness da nova geração, Ju Mamute, que soma mais de 3 milhões de seguidores.

A influenciadora Ju Mamute participou da campanha de estreia da IRREAL Snacks (ANA BIA NOVAIS)

“A estratégia combinou vídeos nas redes sociais que evidenciaram a demanda reprimida por snacks proteicos salgados, posicionando a Irreal como a solução, transmissões ao vivo com a Ju Mamute e com uma nutricionista para esclarecimento de dúvidas, além de evento presencial no Rio de Janeiro, o IRREAL Protein Party”, explica.

Em poucas semanas, a marca acumulou mais de 3 milhões de visualizações orgânicas, gerou demanda e garantiu entrada em diversos pontos de venda.

“Foi muito certeiro e estratégico. O resultado não poderia ter sido melhor.”

Planos para o futuro

Hoje, a 4Snacks opera com um time de 18 pessoas e aposta na proximidade geracional com o público para orientar decisões estratégicas. Os quatro sócios estão na faixa dos 40 anos e grande parte da equipe é formada por profissionais da geração Z – o que ajuda a antecipar tendências de consumo e linguagem.

FOTO POR ANA BIA NOVAIS

Para os próximos meses, o plano é expandir a presença da IRREAL para os mesmos mais de 5 mil pontos de venda onde a Snack do Johnny atua, além de lançar novos sabores e ampliar o portfólio da holding.

A ambição declarada é transformar a 4Snacks em uma holding de snacks da nova geração, capaz de unir prazer, qualidade e funcionalidade e disputar espaço em um mercado que deixou de ser apenas indulgente para se tornar estratégico na rotina de consumo.