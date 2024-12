Black Myth: Wukong une cultura e tecnologia para conquistar o mundo

Durante coletiva de imprensa em 18 de dezembro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, celebrou a vitória do jogo Black Myth: Wukong no The Game Awards. O título levou os prêmios de “Melhor Jogo de Ação” e “Voz dos Jogadores”, destacando-se entre os lançamentos do ano.

“Parabéns ao jogo Black Myth: Wukong,” afirmou Lin. “É inspirador ver que a obra literária chinesa ‘Jornada ao Oeste’, escrita há mais de 400 anos, está ganhando nova vida por meio da tecnologia digital.”

O sucesso do jogo reflete a fusão da estética oriental com a tecnologia moderna, ampliando o alcance global da cultura chinesa. Lin destacou também o impacto de séries de TV e obras literárias do país no exterior, como exemplificado pela presença de ficção online chinesa na Biblioteca Britânica.

O impacto da cultura chinesa no turismo e na mídia

Além de expandir o acesso à cultura tradicional, produtos culturais chineses como Black Myth: Wukong têm atraído visitantes ao país. Locais históricos, como o Templo Lingyin e as Esculturas Rupestres de Dazu, tornaram-se destinos populares entre estrangeiros interessados em reviver a narrativa de “Jornada ao Oeste”.

“Convidamos amigos de todo o mundo a explorarem nossos produtos culturais e descobrirem o encanto da cultura chinesa,” concluiu Lin, reforçando o papel do jogo e de outras produções culturais na promoção do turismo e do intercâmbio entre civilizações.

Black Myth: Wukong e o avanço global dos jogos chineses

Com a crescente influência de jogos desenvolvidos na China, Black Myth: Wukong se junta a uma onda de produções que conectam a cultura tradicional do país a novos públicos. O jogo exemplifica como indústrias emergentes podem impulsionar a disseminação de histórias clássicas em um formato moderno e envolvente.

Essa abordagem não apenas amplia o alcance da literatura e mitologia chinesa, mas também promove conexões emocionais e culturais entre jogadores de diferentes partes do mundo.