Black Friday antecipada tem cervejas com até 68% de desconto; veja ofertas

O Clube do Malte, maior clube de assinaturas de cerveja do Brasil, realiza nesta mês a maior promoção do ano para comemorar o aniversário da marca. Serão mais de 120 rótulos de cervejas nacionais e internacionais com descontos que chegam a 68%.

As ofertas duram 24 horas e são atualizadas a cada dia. As compras são válidas para todo território nacional e valem para qualquer consumidor, não somente os assinantes do Clube do Malte.

“Já temos a tradição de realizar essa mega promoção em julho, nossos assinantes e a comunidade cervejeira ficam aguardando. Nossa ideia é variar bastante as ofertas todos os dias, com diversos rótulos importados e estilos diferentes. Muitos consumidores aproveitam para experimentar algum rótulo que estavam ‘namorando’ ou mesmo para garantir as cervejas favoritas por um preço único”, destaca Douglas Salvador, CEO e fundador do Clube do Malte.

No lado das marcas internacionais, a promoção é válida para rótulos como Pilsner Urquell, 1795, Praga, Czechvar, Schneider, Faxe, Brewdog, entre outros. Já nas nacionais, Roleta Russa, Dado Bier e Dogma, são alguns dos exemplos que participam dos descontos.

Nesse ano, os cervejeiros poderão adquirir rótulos da alemã Krombacher por R$ 12,90 (40% de desconto). O Blond Ale nacional La Boussole, que acompanha uma taça grátis, sai por R$ 21,90 (53% de desconto). A garrafa de 355 ml da cerveja German Beer, do estilo alemão Schwarzbier com adição de Amburana, sairá por R$ 12,60 (42% de desconto).

A promoção começou no dia 1º de julho e se encerra no dia 31 deste mês. Para aproveitar os descontos, basta acessar o site do Clube do Malte. No final da compra, não é preciso adicionar nenhum outro código promocional.