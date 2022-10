Racionais Mc's: documentário sobre o grupo ganha data de estreia na Netflix; saiba mais

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 19, a data de estreia do documentário "Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo" que contará a história de um dos maiores grupos do rap nacional. A produção chegará ao catálogo da plataforma em 16 de novembro.

Dirigido por Juliana Vicente, o documentário irá contar a origem do grupo formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e Kl Jay, com entrevistas e cenas gravadas dos mais de 34 anos de história. O filme buscará mostrar a relevância do conjunto para ascensão do rap brasileiro.

Racionais MC's: 34 anos de referência no rap nacional

Os Racionais MC’s, mesmo 34 anos depois de sua criação, seguem sendo a principal referência do rap nacional. Ainda que desarticulados, e com a atualização de frases em algumas de suas músicas que traziam possíveis leituras misóginas e machistas, são eles o primeiro e ainda único fenômeno no que se chama rap nacional, a vertente que, segundo Gilberto Gil, herdou da MPB dos anos de 1970 o poder da contestação social urbana.

Eles surgiram no setor que a imprensa chamava gueto, o mercado de música independente que não fazia parte das programações de rádio nem das gravadoras naqueles anos 90. E seguiu assim até que a bolha explodiu com o lançamento de Sobrevivendo no Inferno, em 1997.

Foi quando as classes média e alta tiveram de rever os conceitos do que chamavam de "música de ladrão" já que, agora, eram seus filhos que as ouviam.

Assim, os Racionais se tornaram livros, estudos sociológicos e tema de redação de prova da Universidade de São Paulo. Se existem caminhos que os novos rappers podem escolher para deitar seus pensamentos, é graças aos anos de surra e mata densa que os Racionais desbravaram.

FEITOS

Origens

Nome do grupo foi inspirado na fase em que Tim Maia era adepto da seita Universo em Desencanto e lançou dois álbuns com o nome Racional 1 e 2.

Voo em 1991

Ficou como feito histórico a abertura que o grupo fez para o Public Enemy, em 1991, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Vida Loka

Em 2002, depois de uma longa pausa, o grupo voltou para lançar o álbum Nada Como um Dia Após o Outro Dia, duplo, que trazia Vida Loka I, Vida Loka II, Negro Drama, Jesus Chorou e Estilo Cachorro.

Veja também: