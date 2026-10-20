O que cozinhar hoje? Como usar IA para transformar a foto da geladeira em receita

Receita com IA: assistentes e apps leem a foto da geladeira e sugerem pratos com os ingredientes disponíveis (Germano Lüders/Exame)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10h01.
Assistentes de IA, apps de culinária e chatbots de marcas no WhatsApp transformam a foto da geladeira em sugestão de receita. A IA estima os ingredientes pela imagem e cruza a lista com número de pessoas, tempo e restrições. O resultado funciona como rascunho: a lista e as medidas precisam de conferência antes do preparo, sobretudo para quem tem alergia.
Quase 60% dos brasileiros dizem se preocupar muito com o desperdício de alimentos, mas só 6,2% se engajam em soluções práticas, segundo pesquisa do Instituto Akatu e da Market Analysis encomendada pelo WWF-Brasil e pela Wrap. Parte dessa distância está na dúvida de toda noite: o que fazer com o que sobrou na geladeira.
A inteligência artificial (IA) passou a responder essa pergunta a partir de uma foto. Assistentes de uso geral, apps de culinária e chatbots de marcas de alimentos no WhatsApp identificam os ingredientes da imagem e devolvem uma receita com o que já está em casa. O resultado é uma estimativa, não uma leitura exata, e pede revisão antes de ir para o fogão.
O processo segue a mesma lógica nos assistentes e nos apps dedicados:
Os erros mais comuns surgem na segunda etapa. Potes fechados, alimentos cortados, embalagens parecidas e fotos escuras confundem o reconhecimento. Por isso, os apps mais bem estruturados exibem a lista detectada e pedem confirmação antes de gerar a receita.
Não é preciso baixar um app. O Gemini, do Google, e o ChatGPT, da OpenAI, aceitam imagens na conversa, inclusive nas versões gratuitas, com limites de uso. O passo a passo é o mesmo nos dois:
Separar o reconhecimento do pedido de receita evita que a IA construa o prato sobre um ingrediente que não existe. Um comando que costuma funcionar:
"Liste os ingredientes que você identifica nesta foto. Depois que eu corrigir a lista, sugira duas receitas para duas pessoas, prontas em até 30 minutos, usando primeiro o que estraga mais rápido. Considere que tenho arroz, sal, óleo, alho e cebola. Use medidas caseiras e avise se faltar algo essencial."
No Gemini, também é possível conectar o Google Fotos e pedir que o assistente busque a imagem na galeria, sem precisar anexá-la à conversa.
As lojas de aplicativos reúnem opções gratuitas para começar, quase sempre com assinatura ou compras internas para liberar planos semanais, mais receitas ou remover anúncios:
Marcas de alimentos levaram o recurso para o WhatsApp, o que dispensa instalar qualquer app. As duas iniciativas mais conhecidas no Brasil pertencem à MBRF e usam o modelo Gemini 2.5 Flash, do Google Cloud.
A Qualy incorporou ao chatbot Qualy Lovers, em julho de 2026, a função Jornada da Geladeira. O usuário envia foto, áudio ou texto com os ingredientes, informa a ocasião e quantas pessoas vão comer e recebe uma sugestão de prato. Desde o lançamento, em novembro de 2025, o chatbot entregou mais de 39 mil receitas, a maioria de tortas salgadas.
A Perdigão mantém a Leitura da Geladeira, que superou 14 mil fotos enviadas. Em maio de 2026, a função passou a identificar itens de saúde na imagem, como canetas emagrecedoras, e a priorizar receitas com mais proteína para esse público.
Nos dois casos, as receitas tendem a incluir produtos das próprias marcas. Os chatbots exigem cadastro e funcionam como canal de relacionamento das empresas.
Como ponto de partida, sim. Como instrução final, nem sempre. Os modelos combinam ingredientes com facilidade, mas erram proporções, tempo de forno e substituições, e podem sugerir uma troca que não funciona na panela.
Antes de cozinhar, quatro checagens resolvem a maior parte dos problemas:
A qualidade da imagem define a precisão da lista. Fotografe com a porta aberta e a luz da cozinha acesa, aproxime a câmera de cada prateleira e, se preciso, envie mais de uma foto. Potes fechados e sacolas escondem o conteúdo: tire os itens da embalagem ou escreva o que há dentro.
Outra estratégia é deixar à frente o que está perto do vencimento e pedir que a receita comece por esses ingredientes. É nesse ponto que o recurso ajuda a reduzir o desperdício doméstico.
Mais do que ingredientes. A imagem pode mostrar marcas preferidas, medicamentos, itens de saúde e a rotina da casa.
O caso da Perdigão, que identifica canetas emagrecedoras nas fotos e usa a informação para gerar dados sobre consumidores, mostra que a leitura vai além da comida.
Qualy e Perdigão afirmam seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas cada serviço tem regras próprias. Antes de enviar a primeira foto, leia a política de privacidade, verifique se as imagens podem ser usadas para treinar modelos e evite enquadrar remédios, documentos ou correspondências com endereço.
Nem sempre. Gemini e ChatGPT analisam fotos nas versões gratuitas, com limite de uso, e os chatbots de Qualy e Perdigão no WhatsApp não cobram. Os apps dedicados costumam ser gratuitos para começar, com assinatura para funções extras.
Não. O reconhecimento é uma estimativa e falha com potes fechados, alimentos cortados e fotos escuras. Por isso, a lista deve ser revisada antes do pedido de receita.
Sim. Assistentes e apps aceitam restrições no pedido ou em filtros. Quem tem alergia grave ou doença celíaca deve conferir cada ingrediente e rótulo, porque a IA pode errar substituições.
Sim. Gemini, ChatGPT, os chatbots de WhatsApp e apps como Receitas Geladeira IA e CozinhIA funcionam em português. Alguns apps, como o Plato, estão disponíveis apenas em inglês e espanhol.
Depende do serviço. A imagem pode revelar hábitos de consumo e itens de saúde. Leia a política de privacidade e evite fotografar remédios, documentos ou dados pessoais.