O que cozinhar hoje? Como usar IA para transformar a foto da geladeira em receita

RESUMO ＋ Assistentes de IA, apps de culinária e chatbots de marcas no WhatsApp transformam a foto da geladeira em sugestão de receita. A IA estima os ingredientes pela imagem e cruza a lista com número de pessoas, tempo e restrições. O resultado funciona como rascunho: a lista e as medidas precisam de conferência antes do preparo, sobretudo para quem tem alergia.

Quase 60% dos brasileiros dizem se preocupar muito com o desperdício de alimentos, mas só 6,2% se engajam em soluções práticas, segundo pesquisa do Instituto Akatu e da Market Analysis encomendada pelo WWF-Brasil e pela Wrap. Parte dessa distância está na dúvida de toda noite: o que fazer com o que sobrou na geladeira.

A inteligência artificial (IA) passou a responder essa pergunta a partir de uma foto. Assistentes de uso geral, apps de culinária e chatbots de marcas de alimentos no WhatsApp identificam os ingredientes da imagem e devolvem uma receita com o que já está em casa. O resultado é uma estimativa, não uma leitura exata, e pede revisão antes de ir para o fogão.

Como a IA transforma a foto da geladeira em receita?

O processo segue a mesma lógica nos assistentes e nos apps dedicados:

Captura: o usuário fotografa a geladeira, a despensa ou os ingredientes separados na bancada; Reconhecimento: um modelo de visão computacional identifica alimentos e embalagens e estima as quantidades; Filtros: o sistema cruza a lista com número de pessoas, tempo disponível, dieta e alergias; Receita: a IA devolve uma ou mais sugestões com ingredientes, modo de preparo e porções, às vezes com informação nutricional.

Os erros mais comuns surgem na segunda etapa. Potes fechados, alimentos cortados, embalagens parecidas e fotos escuras confundem o reconhecimento. Por isso, os apps mais bem estruturados exibem a lista detectada e pedem confirmação antes de gerar a receita.

Como pedir uma receita ao Gemini ou ao ChatGPT pela foto?

Não é preciso baixar um app. O Gemini, do Google, e o ChatGPT, da OpenAI, aceitam imagens na conversa, inclusive nas versões gratuitas, com limites de uso. O passo a passo é o mesmo nos dois:

Abra o app ou o site do assistente e inicie uma conversa nova; Toque no ícone de anexo (clipe ou sinal de mais) e envie a foto da geladeira ou tire uma na hora; Peça primeiro a lista de ingredientes identificados e corrija o que estiver errado; Informe o número de pessoas, o tempo disponível, os utensílios e qualquer restrição alimentar; Peça a receita com medidas caseiras e confira o resultado antes de começar.

Separar o reconhecimento do pedido de receita evita que a IA construa o prato sobre um ingrediente que não existe. Um comando que costuma funcionar:

"Liste os ingredientes que você identifica nesta foto. Depois que eu corrigir a lista, sugira duas receitas para duas pessoas, prontas em até 30 minutos, usando primeiro o que estraga mais rápido. Considere que tenho arroz, sal, óleo, alho e cebola. Use medidas caseiras e avise se faltar algo essencial."

No Gemini, também é possível conectar o Google Fotos e pedir que o assistente busque a imagem na galeria, sem precisar anexá-la à conversa.

Quais apps sugerem receitas a partir de foto da geladeira?

As lojas de aplicativos reúnem opções gratuitas para começar, quase sempre com assinatura ou compras internas para liberar planos semanais, mais receitas ou remover anúncios:

Receitas Geladeira IA (FridgeCook AI): para iPhone, em português; mostra os ingredientes reconhecidos para confirmação e gera receita, cardápio da semana e lista de compras;

para iPhone, em português; mostra os ingredientes reconhecidos para confirmação e gera receita, cardápio da semana e lista de compras; CozinhIA: serviço brasileiro para Android 7 ou superior; aceita foto ou pedido por texto e entrega a receita com gramas, calorias por porção e opção de trocar ingredientes;

serviço brasileiro para Android 7 ou superior; aceita foto ou pedido por texto e entrega a receita com gramas, calorias por porção e opção de trocar ingredientes; Personal Chef – Receitas com IA: para Android; parte de foto, lista de ingredientes ou nome de um prato, com filtros de restrição alimentar e temporizadores de preparo;

para Android; parte de foto, lista de ingredientes ou nome de um prato, com filtros de restrição alimentar e temporizadores de preparo; Plato – AI Recipes by Photo: para Android; sugere cinco receitas por foto, com tempo, porções e dificuldade, mas a interface está em inglês e espanhol;

para Android; sugere cinco receitas por foto, com tempo, porções e dificuldade, mas a interface está em inglês e espanhol; Samsung Food: para Android e iPhone; o recurso Food Lens reconhece a foto de um prato pronto e busca receitas parecidas, o que atende melhor quem quer reproduzir uma refeição do que esvaziar a geladeira.

Como funcionam as receitas por foto no WhatsApp?

Marcas de alimentos levaram o recurso para o WhatsApp, o que dispensa instalar qualquer app. As duas iniciativas mais conhecidas no Brasil pertencem à MBRF e usam o modelo Gemini 2.5 Flash, do Google Cloud.

A Qualy incorporou ao chatbot Qualy Lovers, em julho de 2026, a função Jornada da Geladeira. O usuário envia foto, áudio ou texto com os ingredientes, informa a ocasião e quantas pessoas vão comer e recebe uma sugestão de prato. Desde o lançamento, em novembro de 2025, o chatbot entregou mais de 39 mil receitas, a maioria de tortas salgadas.

A Perdigão mantém a Leitura da Geladeira, que superou 14 mil fotos enviadas. Em maio de 2026, a função passou a identificar itens de saúde na imagem, como canetas emagrecedoras, e a priorizar receitas com mais proteína para esse público.

Nos dois casos, as receitas tendem a incluir produtos das próprias marcas. Os chatbots exigem cadastro e funcionam como canal de relacionamento das empresas.

A receita gerada por IA é confiável?

Como ponto de partida, sim. Como instrução final, nem sempre. Os modelos combinam ingredientes com facilidade, mas erram proporções, tempo de forno e substituições, e podem sugerir uma troca que não funciona na panela.

Antes de cozinhar, quatro checagens resolvem a maior parte dos problemas:

Ingredientes: confirme que todos os itens da receita estão de fato na geladeira;

confirme que todos os itens da receita estão de fato na geladeira; Medidas: compare as quantidades com o número de pessoas informado;

compare as quantidades com o número de pessoas informado; Cozimento: carnes, ovos e frutos do mar precisam de tempo e temperatura adequados, que a IA nem sempre detalha;

carnes, ovos e frutos do mar precisam de tempo e temperatura adequados, que a IA nem sempre detalha; Alergênicos: quem tem alergia grave ou doença celíaca deve conferir rótulos e ingredientes item a item, mesmo com o filtro de restrição ativado.

Como tirar uma foto que a IA reconheça melhor?

A qualidade da imagem define a precisão da lista. Fotografe com a porta aberta e a luz da cozinha acesa, aproxime a câmera de cada prateleira e, se preciso, envie mais de uma foto. Potes fechados e sacolas escondem o conteúdo: tire os itens da embalagem ou escreva o que há dentro.

Outra estratégia é deixar à frente o que está perto do vencimento e pedir que a receita comece por esses ingredientes. É nesse ponto que o recurso ajuda a reduzir o desperdício doméstico.

O que a foto da geladeira revela sobre o usuário?

Mais do que ingredientes. A imagem pode mostrar marcas preferidas, medicamentos, itens de saúde e a rotina da casa.

O caso da Perdigão, que identifica canetas emagrecedoras nas fotos e usa a informação para gerar dados sobre consumidores, mostra que a leitura vai além da comida.

Qualy e Perdigão afirmam seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas cada serviço tem regras próprias. Antes de enviar a primeira foto, leia a política de privacidade, verifique se as imagens podem ser usadas para treinar modelos e evite enquadrar remédios, documentos ou correspondências com endereço.