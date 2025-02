Bilheteira da China supera EUA e bate recorde histórico em 2025

A indústria cinematográfica chinesa alcançou um novo marco em 2025. Segundo dados da Administração Nacional de Cinema da China, até às 15h30 do dia 3 de fevereiro (horário de Pequim), a bilheteira do Festival de Primavera, também conhecido como Ano Novo Chinês, atingiu RMB 8,02 bilhões (US$1,11 bilhão), estabelecendo um novo recorde histórico.

Apenas no dia 29 de janeiro, o primeiro dia do Ano Novo Chinês, os cinemas chineses já haviam batido um recorde de arrecadação diária, no valor de RMB 1,805 bilhão, segundo a Autoridade Nacional do Cinema da China.

China se consolida como o maior mercado cinematográfico do mundo

Desde o início de 2025, a bilheteira total da China chegou a RMB 9,82 bilhões, ultrapassando o desempenho da América do Norte e consolidando a China como o maior mercado cinematográfico do mundo. O país também detém o maior estúdio de cinema do planeta, o Hengdian World Studios, localizado na província de Zhejiang.

Filmes em destaque no Festival de Primavera

Os três filmes mais assistidos no festival foram “Ne Zha 2”, “Detective Chinatown 1900” e “Creation of the Gods II: Demon Force”. O destaque fica para “Ne Zha 2”, que já superou o campeão de bilheteira do Festival de Primavera de 2024, “YOLO”, tornando-se o líder provisório do ano.

Além de dominar o ranking de bilheteira, “Ne Zha 2” quebrou mais de dez recordes históricos na história do cinema chinês e tem potencial para se tornar o maior sucesso de bilheteira do país.

Fonte: finance.eastmoney.com