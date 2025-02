Governo chinês inclui PVH Corp e Illumina em lista de empresas não confiáveis

O governo chinês incluiu, no dia 4 de fevereiro, as empresas americanas PVH Corp e Illumina na sua “lista de entidades não confiáveis”, alegando violações às normas de mercado e práticas discriminatórias contra companhias chinesas.

A PVH Corp é uma holding de marcas renomadas, como TOMMY Hilfiger e Calvin Klein. A Illumina, localizada em San Diego, Califórnia, é líder no segmento de decodificação de informação genética.

Decisão baseada em investigação

Segundo um porta-voz do Ministério do Comércio da China, a decisão foi tomada após uma investigação que constatou que as duas empresas teriam descumprido princípios de transações de mercado, interrompido transações normais e causado prejuízos significativos a empresas locais.

O porta-voz destacou que a China adota essa lista com cautela, direcionando-a apenas a um número reduzido de entidades que prejudicam a segurança nacional e os interesses do país. Ele reforçou que empresas estrangeiras que operam de forma legal e de boa fé não precisam se preocupar.

China mantém compromisso com mercado global

Apesar da medida, o governo chinês reafirmou seu compromisso em manter um ambiente de negócios estável, justo e previsível, incentivando investimentos estrangeiros no país. As sanções aplicadas às duas empresas seguirão os regulamentos estabelecidos pela legislação vigente.

