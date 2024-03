BBB: Quem ganhou a Prova do Líder? Pitel conquista liderança em prova de memória

Nesta quinta-feira, 28, os participantes do BBB 24 disputaram, mais uma vez, a chance de usar a coroa e ter proteção pelo resto da semana. Após prova que exigia boa memória, Giovanna Pitel venceu a Prova do Líder da semana.

A prova foi um jogo da memória. Na primeira fase, era preciso responder verdadeiro ou falso para frases no telão relacionadas a uma imagem exibida pouco antes. Beatriz, Matteus e Pitel foram para a fase final.

Na segunda rodada, a mesma dinâmica se repetiu. Pitel marcou 3 pontos primeiro que os rivais e, além da liderança, ganhou um carro, uma Nova Chevrolet Spin.

Quem venceu a Prova do Líder?

Giovanna Pitel ganhou a Prova do Líder.

Quem ficou na Xepa?

MC Bin Laden, Giovanna, Alane, Beatriz, Isabelle, Mattheus e Davi.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Buda.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.