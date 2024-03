Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja quem será imunizado

Nesta sexta-feira, 29, os brothers do BBB 24 disputaram a chance de proteção no próximo Paredão — que acontece hoje mesmo, à noite, no programa ao vivo.

A casa entrou em "modo turbo" e as eliminações agora ficam menos espaçadas. A Prova do Anjo, que costuma acontecer todos os sábados durante o período da tarde, foi realizada hoje.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje?

O Anjo da semana foi Matteus, que venceu Alane na última fase do desafio.

Nesse próximo Paredão, o Anjo está autoimune.

Dinâmica da Prova do Anjo

Dessa vez, o vencedor da Prova do Anjo não teve a possibilidade de salvar alguém do Paredão. Ele está apenas autoimune.

Que horas começou a Prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo começou às 13h e terminou às 15h.

Veja a dinâmica desta sexta-feira

Prova do Anjo (Anjo autoimune)

Formação do Paredão Triplo

Líder empareda um dos dois que estão na Mira

Casa vota; mais votado está no Paredão

Segundo mais votado pela casa indica um

Quem ficou no Monstro?

O Castigo do Monstro ainda não foi definido. Volte mais tarde para ver a atualização.

Quando a vitória do anjo é confirmada, ele decide quem entre os outros confinados será punido como Monstro. Os participantes designados como "monstros da semana" têm que vestir fantasias desconfortáveis e executar tarefas cansativas. Por isso, é comum surgirem conflitos após a escolha do anjo. Os selecionados devem usar as fantasias entre sábado e terça-feira, dependendo da dificuldade.