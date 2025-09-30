Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 30

Na "Sessão da Tarde" desta terça-feira, TV Globo exibe comédia argentina sobre família, humor e descobertas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14h44.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo traz para o público nesta terça-feira, 30, o filme "Vamos Consertar o Mundo", lançado em 2022.

O elenco conta com Benjamin Otero e Connie Ballarini, com direção de Ariel Winograd.

Assista ao trailer de 'Vamos Consertar o Mundo'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de 'Vamos Consertar o Mundo'?

David Samarás é o produtor geral do popular talk show "Hoy Se Aregla el Mundo", em que pessoas comuns ajudam a resolver conflitos de relacionamento, amizade e família.

Solteiro e com um vínculo forte com seu filho Benito, de 9 anos, David descobre que não é o pai biológico do menino. Após a morte da mãe de Benito, pai e filho embarcam em uma jornada emocionante para encontrar o verdadeiro pai de Benito, entre risos e descobertas afetivas.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h40, logo após a novela “Terra Nostra”.

Acompanhe tudo sobre:GloboSessão da TardeTelevisão

