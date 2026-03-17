BBB 26: quem saiu do programa?

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 17. O eliminado da vez foi o Pipoca Breno.

Ele recebeu 58,96% dos votos, enquanto Leandro e Ana Paula, que também disputavam o Paredão, receberam 25,17% e 15,87%, respectivamente.

Paredão

O nono Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 15 de março. O Líder Alberto indicou Breno, enquanto a casa votou em Solange. Ana Paula, Jonas e Leandro foram emparedados pela dinâmica "Pedra, papel e tesoura", mas Jordana salvou Jonas do paredão pela Máquina do Poder. Solange se salvou pela Prova Bate e Volta.

Quem já foi eliminado?

Além de Breno, outros oito brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah, Marcelo, Maxiane e Babu. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sarah Andrade e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.