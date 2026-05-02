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Shakira em Copacabana: banheiros, ambulâncias e pontos de apoio durante o show

Confira todos os locais de apoio disponíveis durante o show "Todo Mundo no Rio" deste sábado, 2

Shakira: "Todo Mundo no Rio" deve receber mais de 2 milhões de pessoas ( Medios y Media/Getty Images)

Shakira: "Todo Mundo no Rio" deve receber mais de 2 milhões de pessoas ( Medios y Media/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h00.

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O show da cantora colombiana Shakira acontece neste sábado, 2, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e tem um público esperado de 2 milhões de pessoas.

A Orla Rio, concessionária responsável pela orla de Copacabana, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro montaram uma estrutura completa, com pontos de apoio, banheiros, duchas, guarda-volumes e muito mais.

Confira a seguir todos os pontos essenciais para quem vai ao evento:

1. Banheiros e Duchas

Postos de Salvamento com Duchas e Banheiros:

  • Posto 2 (Copacabana): Ducha externa + sanitários
  • Posto 3 (Copacabana): Ducha externa + sanitários
  • Posto 4 (Copacabana): Ducha externa + sanitários
  • Posto 5 (Copacabana): Ducha interna e externa + sanitários + guarda-volume
  • Posto 7 (Arpoador): Ducha externa + sanitários

Banheiros em Quiosques:

  • Samba Social Clube (Copacabana)
  • Morena / Mané Rio (Copacabana)
  • Areia MPB / Nacho Praia (Copacabana)
  • Palace Quiosque (Copacabana)
  • Deck Zero Nove / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)
  • Quiosque Amor (Copacabana)
  • Dumare / Casa Fuego Steak House (Copacabana)
  • Quiosque Chopp Brahma / Força & Saúde (Copacabana)
  • Santa Clara (Copacabana)
  • Buenos Aires Express / Flor do Caribe (Copacabana)
  • Wave by Othon (Copacabana)
  • Gelateria Piemonte / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)
  • Boteco da Orla / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)
  • Botequim da Praia (Copacabana)
  • Botequim Carioca / Praia Lanches (Copacabana)
  • Tropik (Copacabana)
  • Arrastapé (Copacabana)
  • Finns / Chill Out Rio Beach Club (Copacabana)
  • Praia Colorado / Juanna’s (Copacabana)
  • Mar de Copa (Copacabana)
  • Praia Skol (Copacabana)
  • Coisas de Bamba (Copacabana)
  • Nativoo (Copacabana)
  • Botequim Carioca (Leme)

Valores dos Serviços:

  • Sanitário: R$ 3,80
  • Ducha externa: R$ 2,40
  • Ducha interna: R$ 6,70
  • Kit toalha e sabonete: R$ 8,70
  • Guarda-volume (12 horas): R$ 8,70

2. Caixa Eletrônico

Caixas eletrônicos estão instalados em pontos estratégicos ao longo da orla de Copacabana, facilitando o acesso para quem precisar de dinheiro:

  • Quiosque Estrela de Luz (Leme)
  • Quiosque Casa Fuego (Copacabana)
  • Posto 5 (Posto de Salvamento)
  • Posto 9 (Posto de Salvamento)
  • Quiosque Samba Social Club (Copacabana)
  • Quiosque Praia Skol (Copacabana)
  • Quiosque Nativoo (Copacabana)

3. Postos de Atendimento Médico e Ambulâncias

A estrutura de saúde montada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é extensa, com unidades médicas para atendimento emergencial e ambulâncias para remoções rápidas. Os postos de atendimento estarão localizados da seguinte forma:

  • Posto 1: Esquina com a Avenida Princesa Isabel
  • Posto 2: Praça do Lido
  • Posto 3: Rua República do Peru

Cada posto será equipado com 36 leitos, incluindo 6 de suporte avançado, 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI prontas para remoção de pacientes graves.

A operação contará com 320 profissionais na equipe, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros.

A saúde preventiva também será um foco importante durante o evento, com a presença da VanBora, unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo autotestes de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, 40 promotores de saúde circularão pela praia distribuindo preservativos e orientações de prevenção.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizará fiscalização contínua durante o evento, tanto antes quanto durante a festa, para garantir que todos os fornecedores de alimentos e serviços cumpram as normas sanitárias.

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