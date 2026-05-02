Shakira em Copacabana: banheiros, ambulâncias e pontos de apoio durante o show

Shakira: "Todo Mundo no Rio" deve receber mais de 2 milhões de pessoas ( Medios y Media/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h00.
O show da cantora colombiana Shakira acontece neste sábado, 2, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e tem um público esperado de 2 milhões de pessoas.
A Orla Rio, concessionária responsável pela orla de Copacabana, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro montaram uma estrutura completa, com pontos de apoio, banheiros, duchas, guarda-volumes e muito mais.
Confira a seguir todos os pontos essenciais para quem vai ao evento:
Caixas eletrônicos estão instalados em pontos estratégicos ao longo da orla de Copacabana, facilitando o acesso para quem precisar de dinheiro:
A estrutura de saúde montada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é extensa, com unidades médicas para atendimento emergencial e ambulâncias para remoções rápidas. Os postos de atendimento estarão localizados da seguinte forma:
Cada posto será equipado com 36 leitos, incluindo 6 de suporte avançado, 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI prontas para remoção de pacientes graves.
A operação contará com 320 profissionais na equipe, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros.
A saúde preventiva também será um foco importante durante o evento, com a presença da VanBora, unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo autotestes de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, 40 promotores de saúde circularão pela praia distribuindo preservativos e orientações de prevenção.
O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizará fiscalização contínua durante o evento, tanto antes quanto durante a festa, para garantir que todos os fornecedores de alimentos e serviços cumpram as normas sanitárias.