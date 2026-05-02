Shakira em Copacabana: banheiros, ambulâncias e pontos de apoio durante o show

O show da cantora colombiana Shakira acontece neste sábado, 2, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e tem um público esperado de 2 milhões de pessoas.

A Orla Rio, concessionária responsável pela orla de Copacabana, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro montaram uma estrutura completa, com pontos de apoio, banheiros, duchas, guarda-volumes e muito mais.

Confira a seguir todos os pontos essenciais para quem vai ao evento:

1. Banheiros e Duchas

Postos de Salvamento com Duchas e Banheiros:

Posto 2 (Copacabana): Ducha externa + sanitários

Posto 3 (Copacabana): Ducha externa + sanitários

Posto 4 (Copacabana): Ducha externa + sanitários

Posto 5 (Copacabana): Ducha interna e externa + sanitários + guarda-volume

Posto 7 (Arpoador): Ducha externa + sanitários

Banheiros em Quiosques:

Samba Social Clube (Copacabana)

Morena / Mané Rio (Copacabana)

Areia MPB / Nacho Praia (Copacabana)

Palace Quiosque (Copacabana)

Deck Zero Nove / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)

Quiosque Amor (Copacabana)

Dumare / Casa Fuego Steak House (Copacabana)

Quiosque Chopp Brahma / Força & Saúde (Copacabana)

Santa Clara (Copacabana)

Buenos Aires Express / Flor do Caribe (Copacabana)

Wave by Othon (Copacabana)

Gelateria Piemonte / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)

Boteco da Orla / Quiosque Chopp Brahma (Copacabana)

Botequim da Praia (Copacabana)

Botequim Carioca / Praia Lanches (Copacabana)

Tropik (Copacabana)

Arrastapé (Copacabana)

Finns / Chill Out Rio Beach Club (Copacabana)

Praia Colorado / Juanna’s (Copacabana)

Mar de Copa (Copacabana)

Praia Skol (Copacabana)

Coisas de Bamba (Copacabana)

Nativoo (Copacabana)

Botequim Carioca (Leme)

Valores dos Serviços:

Sanitário: R$ 3,80

Ducha externa: R$ 2,40

Ducha interna: R$ 6,70

Kit toalha e sabonete: R$ 8,70

Guarda-volume (12 horas): R$ 8,70

2. Caixa Eletrônico

Caixas eletrônicos estão instalados em pontos estratégicos ao longo da orla de Copacabana, facilitando o acesso para quem precisar de dinheiro:

Quiosque Estrela de Luz (Leme)

Quiosque Casa Fuego (Copacabana)

Posto 5 (Posto de Salvamento)

Posto 9 (Posto de Salvamento)

Quiosque Samba Social Club (Copacabana)

Quiosque Praia Skol (Copacabana)

Quiosque Nativoo (Copacabana)

3. Postos de Atendimento Médico e Ambulâncias

A estrutura de saúde montada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é extensa, com unidades médicas para atendimento emergencial e ambulâncias para remoções rápidas. Os postos de atendimento estarão localizados da seguinte forma:

Posto 1: Esquina com a Avenida Princesa Isabel

Posto 2: Praça do Lido

Posto 3: Rua República do Peru

Cada posto será equipado com 36 leitos, incluindo 6 de suporte avançado, 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI prontas para remoção de pacientes graves.

A operação contará com 320 profissionais na equipe, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros.

A saúde preventiva também será um foco importante durante o evento, com a presença da VanBora, unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo autotestes de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, 40 promotores de saúde circularão pela praia distribuindo preservativos e orientações de prevenção.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizará fiscalização contínua durante o evento, tanto antes quanto durante a festa, para garantir que todos os fornecedores de alimentos e serviços cumpram as normas sanitárias.