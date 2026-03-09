BBB 26: enquete atualizada aponta saída certa de participante polêmico em Paredão

O oitavo Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 8, Babu, Chaiany e Milena foram confirmadas na berlinda após Jordana se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 9, apontam o participante que deve sair na terça-feira, 10.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para Chaiany.

Desde a divulgação dos primeiros resultados consolidados, à 1h desta segunda-feira, já é possível perceber que a disputa está entre Babu e Milena, com o brother ficando com as maiores porcentagens no consolidado.

Veja o resultado da enquete mais recente, divulgada às 12h desta segunda-feira.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Babu 47,25% x Chaiany 1,95% x Milena 50,79%

Babu 47,25% x Chaiany 1,95% x YouTube: Babu 58,38% x Chaiany 4,75% x Milena 37,29%

x Chaiany 4,75% x Milena 37,29% Twitter: Babu 78,62% x Chaiany 3,13% x Milena 18,25%

x Chaiany 3,13% x Milena 18,25% Instagram : Babu 71,80% x Chaiany 1,80% x Milena 26,40%

: x Chaiany 1,80% x Milena 26,40% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 60,01% x Chaiany 3,49% x Milena 36,57%

Na primeira enquete divulgada na madrugada desta segunda-feira, Babu aparecia com 60,13 das intenções de votos no resultado consolidado, diminuindo 0,12 pontos percentuais em relação ao resultado mais recente. Já Milena teve um aumento maior, de 1,67 pontos percentuais em comparação ao anterior.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.