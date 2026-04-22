BBB 26: como foi o Bate-Papo com os finalistas após vitória de Ana Paula Renault

BBB 26: finalistas conversam com Gil do Vigor e Ceci durante o Bate-Papo. (Reprodução/Gshow)
Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 07h34.
Ana Paula Renault, campeã do Big Brother Brasil 26, participou do Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira, 22 de abril, ao lado dos finalistas Milena e Juliano Floss.
O programa foi marcado por choro, surpresa com os números da votação e reações a episódios da temporada.
A jornalista mineira venceu a edição com 75,94% dos votos. Milena ficou em segundo lugar, com 17,29%, e Juliano Floss em terceiro, com 6,77%.
Ao rever cenas de sua trajetória, Ana Paula se emocionou com o VT que resgatou a amizade construída com Milena dentro da casa.
A campeã disse que entrou no programa com o objetivo claro de vencer e demonstrou surpresa ao descobrir a expressividade da votação que a consagrou.
Ela também comentou a eliminação de Solange Couto, que deixou o reality com 94,17% dos votos — a maior rejeição da temporada.
Para Ana Paula, a trajetória da atriz dentro do programa não deixa espaço para o uso do termo "cancelamento".
OLHA ELAAA! Ana Paula reagindo aos seus 8,2 milhões de seguidores #BatePapoBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/leQsjAksHn
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A vice-campeã foi destaque ao reagir ao vídeo enviado pelo ator mexicano Alfonso Herrera. Fã declarada do artista, Milena comemorou a mensagem com euforia e brincou sobre a possibilidade de um retorno dele aos palcos.
Ao refletir sobre sua participação no reality, afirmou que leva como maior conquista as amizades formadas durante o confinamento.
Milena reagiu aos seus 2,1 milhões de seguidores #BatePapoBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/4BU62XpNj3
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O terceiro colocado teve o momento mais emotivo do programa ao assistir aos recados enviados pela família, que incluiu a apresentação do sobrinho recém-nascido.
Juliano também se emocionou com a mensagem da namorada, a cantora Marina Sena.
Ao rever sua passagem pelo jogo, disse estar ainda assimilando a saída e se mostrou surpreso com a repercussão que ganhou fora da casa.
Juliano Floss reage aos seus 6,7 milhões de seguidores #BatePapoBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/CHq9mGgsu0
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Como é tradição, os três finalistas participarão do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, onde terão acesso aos bastidores da edição e às conversas dos demais participantes após a saída de cada um. A dúvida sobre a presença de
Ana Paula foi resolvida pela própria campeã: em stories publicado às 4h desta quarta-feira, ela agradeceu o apoio do público, disse estar assimilando tudo e confirmou que estará no programa.
A presença da campeã estava sendo questionada pelo público após a morte de seu pai, Gerardo Renault, no último domingo.