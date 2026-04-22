BBB 26: como foi o Bate-Papo com os finalistas após vitória de Ana Paula Renault

Ana Paula Renault, campeã do Big Brother Brasil 26, participou do Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira, 22 de abril, ao lado dos finalistas Milena e Juliano Floss.

O programa foi marcado por choro, surpresa com os números da votação e reações a episódios da temporada.

A jornalista mineira venceu a edição com 75,94% dos votos. Milena ficou em segundo lugar, com 17,29%, e Juliano Floss em terceiro, com 6,77%.

Ana Paula reage aos 75,94% de Solange Couto

Ao rever cenas de sua trajetória, Ana Paula se emocionou com o VT que resgatou a amizade construída com Milena dentro da casa.

A campeã disse que entrou no programa com o objetivo claro de vencer e demonstrou surpresa ao descobrir a expressividade da votação que a consagrou.

Ela também comentou a eliminação de Solange Couto, que deixou o reality com 94,17% dos votos — a maior rejeição da temporada.

Para Ana Paula, a trajetória da atriz dentro do programa não deixa espaço para o uso do termo "cancelamento".

Milena comemora mensagem de Alfonso Herrera

A vice-campeã foi destaque ao reagir ao vídeo enviado pelo ator mexicano Alfonso Herrera. Fã declarada do artista, Milena comemorou a mensagem com euforia e brincou sobre a possibilidade de um retorno dele aos palcos.

Ao refletir sobre sua participação no reality, afirmou que leva como maior conquista as amizades formadas durante o confinamento.

Juliano Floss chora ao receber mensagem de Marina Sena

O terceiro colocado teve o momento mais emotivo do programa ao assistir aos recados enviados pela família, que incluiu a apresentação do sobrinho recém-nascido.

Juliano também se emocionou com a mensagem da namorada, a cantora Marina Sena.

Ao rever sua passagem pelo jogo, disse estar ainda assimilando a saída e se mostrou surpreso com a repercussão que ganhou fora da casa.

Ana Paula confirma presença no Mais Você

Como é tradição, os três finalistas participarão do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, onde terão acesso aos bastidores da edição e às conversas dos demais participantes após a saída de cada um. A dúvida sobre a presença de

Ana Paula foi resolvida pela própria campeã: em stories publicado às 4h desta quarta-feira, ela agradeceu o apoio do público, disse estar assimilando tudo e confirmou que estará no programa.

A presença da campeã estava sendo questionada pelo público após a morte de seu pai, Gerardo Renault, no último domingo.

Confira o vídeo