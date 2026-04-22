Quem ganhou o Big Brother Brasil 26? Vencedora faturou maior prêmio da história do programa

Ana Paula: vencedora do BBB 26 tem maior prêmio real e nominal da história do programa (Reprodução/Globo)
Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 07h40.
A vencedora do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, se tornou oficialmente a participante a ganhar o maior prêmio da história do programa na terça-feira, 21. Com a vitória, ela recebeu R$ 5,7 milhões e assumiu o topo do ranking histórico de premiações do reality, à frente de todos os campeões das edições anteriores.
Quando os valores são corrigidos pela inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial da inflação no Brasil, a vantagem da campeã do BBB 26 permanece. O prêmio desta edição aparece como o maior já pago pelo programa também em termos reais.
O levantamento considera o valor principal recebido por cada vencedor e atualiza as cifras até abril de 2026. Nesse recorte, Marcelo Dourado, campeão do BBB 10, que até ontem era o primeiro em valores nominais, aparece na segunda posição. O prêmio de R$ 1,5 milhão recebido por ele em 2010 corresponde hoje a R$ 3,70 milhões.
Na sequência, aparecem Maria Melilo, vencedora do BBB 11, com valor corrigido de R$ 3,49 milhões, e Amanda Meirelles, do BBB 23, com R$ 3,31 milhões.
O prêmio de R$ 1,5 milhão estreou no BBB 10 e ficou congelado por doze edições seguidas, até o BBB 22.
Nesse intervalo, a inflação corroeu seu valor sistematicamente.
Quem ganhou logo no início desse ciclo — Marcelo Dourado em 2010, Maria Melilo em 2011 e Fael Cordeiro em 2012 — levou para casa um dinheiro que ainda não havia sido consumido por anos de inflação acumulada. É claro, agora, com exceção de Ana Paula.
O cálculo considera o IPCA anual do IBGE aplicado desde o mês da final de cada edição até abril de 2026. Para o ano da final, usou-se proporção mensal do IPCA. Para 2026, o acumulado de janeiro a março (1,92%).
Jean Wyllys ganhou apenas R$ 1 milhão em 2005 — valor que hoje equivale a R$ 3,09 milhões. Isso o coloca atrás de Davi Brito, que levou R$ 2,92 milhões em 2024 e ficou com R$ 3,20 milhões em termos reais.
Kleber Bambam ganhou "apenas" R$ 500 mil em 2002 — o menor prêmio nominal da história do programa. Corrigido pela inflação, equivale a R$ 2,03 milhões hoje, mais do que Juliette (R$ 1,96 milhão) e Arthur Aguiar (R$ 1,82 milhão), os dois campeões mais populares da era recente do reality.
Cida Santos, vencedora do BBB 4 em 2005, aparece na última posição com R$ 1,55 milhão corrigido — o menor prêmio real de toda a história, apesar de não ter sido a que recebeu menos nominalmente.
Para comparar os prêmios de forma justa, corrigimos cada valor pelo IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE e considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. O objetivo foi trazer todos os prêmios para o mesmo ponto no tempo: abril de 2026, mês da final do BBB 26.
O cálculo funciona assim:
O cálculo não considera rendimentos financeiros, outros prêmios conquistados dentro do programa, ganhos com publicidade após o reality, nem qualquer valorização ou desvalorização patrimonial posterior à vitória. Mede exclusivamente o poder de compra do prêmio principal no momento em que foi recebido, trazido a valores de hoje.
* Os dados foram compilados pela EXAME, com a ajuda de plataformas de inteligência artificial (IA) como o Claude e o Perplexity.