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BBB 26: ação de patrocinador vira polêmica e será resolvida ao vivo

Confusão após o Big Fone levou a produção a adiar decisão para o programa ao vivo

BBB 26: Big Fone gera disputa e desfecho será revelado no ao vivo

BBB 26: Big Fone gera disputa e desfecho será revelado no ao vivo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de março de 2026 às 19h17.

O Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 26 nesta segunda-feira, 16, e, como de costume, deixou os participantes em alerta máximo. Só que, desta vez, o telefone mais temido do reality não trouxe punição, indicação ao Paredão ou imunidade. O que veio foi um prêmio ligado a uma ação especial, e um pequeno problema que a produção precisou resolver.

Duas sisters atenderam o Big Fone

Samira foi a primeira a atender o Big Fone. Ela estava perto de um dos aparelhos instalados na parede ao lado da cozinha e chegou a pegar a ligação, mas soltou o telefone poucos instantes depois. Logo atrás vinha Ana Paula Renault, que assumiu o aparelho e continuou ouvindo a mensagem. Do outro lado da linha, foi informada sobre um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e, ao responder às perguntas feitas, descobriu que o valor havia dobrado para R$ 20 mil.

Como as duas acabaram tendo contato com a mesma ligação, surgiu a dúvida sobre quem, de fato, deve ficar com o prêmio anunciado. A definição será dada ao vivo por Tadeu Schmidt no programa desta noite, exibido logo após a novela "Três Graças".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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