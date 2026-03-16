BBB 26: ação de patrocinador vira polêmica e será resolvida ao vivo

O Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 26 nesta segunda-feira, 16, e, como de costume, deixou os participantes em alerta máximo. Só que, desta vez, o telefone mais temido do reality não trouxe punição, indicação ao Paredão ou imunidade. O que veio foi um prêmio ligado a uma ação especial, e um pequeno problema que a produção precisou resolver.

Duas sisters atenderam o Big Fone

Samira foi a primeira a atender o Big Fone. Ela estava perto de um dos aparelhos instalados na parede ao lado da cozinha e chegou a pegar a ligação, mas soltou o telefone poucos instantes depois. Logo atrás vinha Ana Paula Renault, que assumiu o aparelho e continuou ouvindo a mensagem. Do outro lado da linha, foi informada sobre um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e, ao responder às perguntas feitas, descobriu que o valor havia dobrado para R$ 20 mil.

samira ta falando que foi erro da produção ela não ter ganho os 20 mil do big fone de mercado pago pic.twitter.com/vBoqlHzj6Z — luscas (@luscas) March 16, 2026

Como as duas acabaram tendo contato com a mesma ligação, surgiu a dúvida sobre quem, de fato, deve ficar com o prêmio anunciado. A definição será dada ao vivo por Tadeu Schmidt no programa desta noite, exibido logo após a novela "Três Graças".

como Ana Paula e Samira tiveram acesso à ligação do mesmo Big Fone, a decisão sobre quem ficará com o prêmio anunciado na mensagem será revelada ao vivo por Tadeu Schmidt, no programa desta noite. saiba mais no @gshow ⤵️ #BBB26 #RedeBBB https://t.co/AAQIdJ32dB — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 16, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.