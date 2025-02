BBB 25: Big Fone toca neste sábado; saiba como assistir ao vivo

A semana no BBB 25 promete movimentação intensa com novas dinâmicas que podem alterar estratégias e alianças dentro da casa. Na sexta-feira, 21, os participantes enfrentarão a estreia do "Perde e Ganha", um jogo de sorte realizado no confessionário que pode aumentar ou reduzir suas estalecas. A moeda interna do programa define o poder de compra dos brothers, impactando diretamente suas decisões no jogo.

Quem venceu a 'Prova do Líder'?

'Big Fone' ao vivo no sábado

No sábado, 22, a atenção se voltará para o Big Fone. O telefone tocará ao vivo durante o programa e quem atender terá um impacto direto no jogo, podendo indicar um participante ao paredão ou oferecer alguma reviravolta inesperada. A expectativa entre os brothers cresce conforme a semana avança e novas informações são reveladas.

Leilão do 'Poder Curinga' pode mudar estratégias

Logo após a dinâmica, os confinados terão a oportunidade de utilizar suas estalecas no leilão do Poder Curinga. O participante que der o maior lance garantirá um benefício surpresa, que pode influenciar diretamente na formação do paredão. Com a incerteza sobre a vantagem oferecida, a aposta se torna um risco estratégico que pode deixar alguns jogadores vulneráveis.

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.