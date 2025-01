Anitta será primeira atração do BBB 25; reality passa a ter dois shows por semana

O BBB 25 já começou nesta segunda-feira, 13, cheio de novidades. Não só será disputado em duplas e terá o maior prêmio da história, como também contará o inédito “Show de quarta”, uma dinâmica que adiciona mais uma apresentação musical ao calendário semanal. A primeira artista a se apresentar na casa, anunciada nesta terça-feira, 14, será Anitta.

Cada apresentação contará com a presença de um amigo ou familiar do artista. O primeiro “Show de quarta” terá a presença da cantora, conhecida pelo carisma e sucessos internacionais, e de seu pai, Mauro Machado, popularmente conhecido como "Painitto". Além de cantar os maiores hits, Anitta deve interagir també com os confinados.

Festas do fim de semana

Além do novo quadro musical, o programa mantém as tradicionais festas semanais, realizadas às sextas ou sábados. No entanto, a "festa do líder", uma das dinâmicas mais aguardadas pelos fãs, só retornará na segunda fase do reality. A estreia da primeira grande festa do BBB 25 está marcada para esta sexta-feira, dia 17, e a atração principal será revelada em breve.

“O ‘Show de quarta’ reforça a conexão entre os artistas e o programa, trazendo um toque pessoal e uma dose extra de emoção para os participantes”, destaca Angélica Campos, diretora-geral do reality.

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.