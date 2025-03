BBB 25: Saiba como votar e veja detalhes do 'Paredão' nesta semana

O processo de votação no BBB 25 começa no site do Gshow, onde os usuários devem verificar se possuem uma conta Globo. Caso ainda não tenham, é possível criar uma rapidamente utilizando e-mail, Facebook ou Google. Após realizar o login, siga os seguintes passos para registrar seu voto:

Acesse o site do Gshow e localize o destaque da enquete do Paredão (geralmente na parte superior da página inicial);

Escolha entre as opções de voto: Voto Único (apenas um voto, com CPF) ou Voto da Torcida (quantos votos quiser, apenas com login na conta Globo);

(apenas um voto, com CPF) ou (quantos votos quiser, apenas com login na conta Globo); Selecione o participante que você gostaria de ver continuar no programa;

Caso ainda não tenha feito login, o Gshow solicitará suas informações de acesso;

Em seguida, será exibido um captcha para confirmar que a votação é legítima;

Marque a opção "Sou humano" e, em seguida, a confirmação do voto será exibida na tela.

Veja como foi a formação de Paredão desta semana

Como funciona a votação do BBB 25?

Durante a primeira fase do programa, o público decide quem permanecerá na casa. O participante com menos votos será eliminado. Na segunda fase, a votação tem o objetivo de eliminar o emparedado mais votado, com base no formato tradicional.

Existem duas opções de voto: o “voto único” e o “voto da torcida”. No voto único, o eleitor informa seu CPF e pode votar apenas uma vez. Já o voto da torcida, como nas edições anteriores, permite que o participante vote várias vezes, desde que tenha feito login com uma conta Globo. Ambos os tipos de voto têm peso igual, com 50% de influência no resultado final. O total de votos será calculado pela média ponderada das duas modalidades.

Quem deve sair do BBB 25 hoje?

Sites: Daniele 6,24% x Eva 44,03% x Gracyanne 49,73%

YouTube: Daniele 12,98% x Eva 21,64% x Gracyanne 65,38%

Twitter: Daniele 12,00% x Eva 54,22% x Gracyanne 33,78%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Daniele 8,47% x Eva 40,53% x Gracyanne 51,00%

Quando ocorre o Paredão do BBB 25?

O décimo nono Paredão da edição será decidido nesta terça-feira, 18.