Quem saiu do BBB 25? Gracyanne é a eliminada da semana; veja qual foi a porcentagem de votos

Na noite de terça-feira, 18 de março de 2025, Gracyanne Barbosa foi a 11ª participante eliminada do Big Brother Brasil 25, com 51,38% dos votos. A musa fitness, que disputava a permanência no jogo com Eva e Daniele Hypólito, deixou o programa após uma votação intensa.

Confira os percentuais da votação do nono Paredão do BBB 25:

Daniele Hypolito Média: 5,02% Voto Único: 7,79% Voto Torcida: 2,24%

Eva Média: 43,60% Voto Único: 45,73% Voto Torcida: 41,47%

Gracyanne Barbosa Média: 51,38% Voto Único: 46,48% Voto Torcida: 56,29%



Gracyanne, de 42 anos e natural de Campo Grande (MS), é empresária, musa fitness e modelo de fisiculturismo. Conhecida por sua rotina rigorosa de exercícios e dieta, ela tem uma grande presença nas redes sociais.

Sua trajetória inclui sua atuação como dançarina no grupo Tchakabum, além de sua fama como ex-mulher do cantor Belo. Em abril do ano passado, Gracyanne e Belo anunciaram o fim de seu relacionamento de 16 anos, sendo 12 de casamento.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas: