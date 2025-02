BBB 25: quem venceu a Prova do Líder? Disputa já dura 8h; veja participantes

A segunda Prova do Líder individual do "BBB 25" foi marcada por resistência, expulsões e consequências diretas no jogo. A disputa começou na noite da última quinta-feira, 13, e seguiu pela madrugada desta sexta-feira, 14, testando o limite físico e mental dos participantes.

A dinâmica exigia que os brothers permanecessem dentro de uma caixa misteriosa, pressionando uma moeda em um totem. Durante rodadas aleatórias, uma vinheta era acionada e, antes do tempo se esgotar, eles deveriam correr até um celular, pegar moedas e colocá-las dentro da caixa antes de retornar ao totem.

Antes da competição começar, os gêmeos João Pedro e João Gabriel foram expulsos por irem ao banheiro. Pouco depois, Renata Saldanha também deixou a prova por colocar colírio nos olhos após o aviso de Tadeu Schmidt.

Consequências para o jogo

Além da eliminação por erro na prova, os participantes também enfrentaram punições diretas. Como parte da dinâmica, Maike Cruz escolheu Diego Hypólito para ir direto ao Paredão. Já Aline Patriarca perdeu o direito de disputar a Prova do Anjo. Outra penalidade envolveu Daniele Hypólito, que não pode ser imunizada.

Quem segue na disputa?

Até o momento, quatro participantes seguem firmes na luta pela líderança:

Eva Pacheco

Mateus Pires

Thamiris Maia

Vinícius Nascimento

Quem já foi eliminado?

Os brothers que já estão fora da prova incluem: