BBB 25: Guilherme vence a Prova do Anjo neste sábado, 22 de fevereiro

Neste sábado, 22 de fevereiro, Guilherme venceu a Prova do Anjo, do Big Brother Brasil (BBB), com 410 pontos. Com esse título, o participante do reality vai imunizar outro participante na Formação do Paredão

Como foi a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo exigiu habilidade e precisão dos participantes. Com uma performance impressionante, Guilherme alcançou 410 pontos e garantiu a vitória na disputa.

A competição desafiou os brothers a demonstrarem coordenação ao limpar placas sujas de maneira estratégica. Usando um produto especial, eles precisavam lançar gotas em uma esponja sobre trilhos e acertar as placas indicadas. As pontuações de cada jogador só foram reveladas no momento da queda das placas.

Além de conquistar o colar do Anjo, Guilherme recebeu o poder de imunizar um colega no próximo Paredão, além de um almoço especial e um vídeo da família.

Castigo do Monstro terá votação interativa

O Big Boss trouxe uma novidade para o Castigo do Monstro, que será inspirado no Confessionário. A cada rodada de duas horas, o público poderá interferir diretamente na dinâmica.

Guilherme escolheu Thamiris para ser o monstro da semana.

Durante a primeira hora de cada rodada, os telespectadores poderão votar no site do Gshow para decidir se o participante deve ser liberado ou permanecer por mais uma hora no castigo.

A dinâmica continuará até o programa ao vivo de domingo, 23. Veja como votar no Castigo do Monstro.